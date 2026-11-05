Crespo (PP) defiende en La Guardia de Jaén las ayudas acopladas a la PAC para el olivar de montaña

Carmen Crespo durante su visita a la cooperativa. - PP DE JAÉN

LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del PP y candidata al Congreso de los Diputados Carmen Crespo ha defendido este jueves las ayudas acopladas a la Política Agrícola Común (PAC) para el olivar de montaña.

"Igual que se ha garantizado una ayuda directa acoplada a la ganadería, necesitamos también la ayuda acoplada al olivar de pendiente, algo que es fundamental en lugares como Sierra Mágina y otras zonas de la provincia de Jaén y del resto de Andalucía y de España", ha afirmado. Así lo ha indicado en una visita a la cooperativa San Sebastián, de La Guardia de Jaén, donde ha valorado la labor de los agricultores y las oportunidades que genera el campo genera. "Es por ellos por quienes desde el Partido Popular trabajamos y seguiremos haciéndolo para defender una PAC justa", ha dicho Crespo.

En este sentido, ha destacado que es el momento de lograr que "al nuevo marco financiero plurianual, que en principio establecía un recorte del 22 por ciento, se le anexionen 45.000 millones de euros más y el diez por ciento de objetivo rural".

Una "cifra más o menos similar a la actual" que ha instado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a defender en el consejo extraordinario previsto los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas, según ha informado en una nota el PP jiennense.

A su juicio, no obstante, "tiene muy poca fortaleza frente a los países frugales a la hora de defender a la industria agroalimentaria, la agricultura y la ganadería" españolas.

"Entre otros motivos, porque está condicionado por los Next Generation. Unos fondos que tendrían que haber servido para resolver los problemas de agua y el gran desequilibrio territorial en materia hídrica pero que, sin embargo, han debido de devolverse en gran medida sin ejecutar", ha señalado.

En todo caso, ha destacado que, "si Pedro Sánchez no hace su trabajo, lo hará siempre el Partido Popular" para que la PAC "no sufra ninguna merma" y sea "justa para el campo jienense, andaluz y español". En este punto, ha precisado que su formación no va a estar a favor de la modulación de las ayudas, ya que "penaliza al agricultor profesional y penaliza al olivar".

RECIPROCIDAD

Otra cuestión en la que se ha detenido ha sido la defensa de la reciprocidad. "No se pueden tener distintas reglas de juego en el campo para importar y para los productores europeos", ha apostillado. De ahí que haya abogado por acuerdos comerciales con cláusulas de salvaguarda que exijan lo mismo a todos los agricultores, así como controlar los puntos de inspección fronteriza.

Para ello, el PP propone que la Unión Europea implante el sistema Agrifis Alert para "identificar claramente si existe algún producto que no está cumpliendo las mismas características" que el europeo. "Solo así estaremos respetando el trabajo de nuestros agricultores, al olivarero de nuestra tierra, que está haciendo las cosas muy bien y al que se le piden requisitos en demasía", ha recalcado.

Por otra parte, Crespo ha señalado la importancia de "legislar a favor del mundo rural y no en contra", puesto que se ha "echado de las zonas rurales a cazadores, a agricultores, al pastoreo conducido, impidiéndoles trabajar".

"Hay que poner normativas que permitan reintroducir todo esto en las zonas rurales, siendo sostenible, porque nadie cuida mejor el campo que ellos", ha subrayado. Para lograrlo, ha apostado por la modificación de la Ley de Montes "que sobreprotege las zonas rurales porque sobreprotegida significa abandonada" o incentivos a los jóvenes.

Como ejemplo, la candidata 'popular' ha aludido a la bonificación del 50 por ciento del RPF durante dos años para los que pongan negocio en las zonas rurales y eliminar los impuestos por la compra de viviendas en el mundo rural.