Crespo (PP) urge a reforzar el pastoreo en montes públicos para promover el relevo generacional y combatir los incendios

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha urgido este viernes a adoptar medidas para reforzar el pastoreo en los montes públicos de España, "esencial" tanto para garantizar el relevo generacional como para prevenir incendios forestales.

"El futuro de nuestro medio rural pasa por mantener vivo el territorio, con silvicultura y ganadería extensiva", ha subrayado este viernes en Jaén, donde ha mantenido encuentros con alcaldes y coordinadores de área del partido en la provincia y con responsables de COAG.

Tras criticar las "insuficientes" ayudas del Ejecutivo central frente a los incendios de este verano, ha puesto como ejemplo a seguir la experiencia del municipio jiennense de Santiago-Pontones, "referente" en la prevención de fuegos y en la revitalización de las zonas rurales a través del pastoreo conducido, según ha informado el PP.

La eurodiputada ha defendido la extrapolación de este "proyecto estrella", puesto en marcha conjuntamente por la Junta de Andalucía y COAG en la provincia jiennense, al considerar que "es la fórmula idónea para que haya posibilidades en el campo".

"Tenemos siete millones de hectáreas de monte público en nuestro país, 1,2 millones en Andalucía, lo que tenemos que hacer es dar capacidad a través de las administraciones para que la ganadería extensiva se pueda establecer con jóvenes ganaderos, hombres y mujeres, en las zonas rurales de España", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado su importancia para "ofrecer posibilidades" al relevo generacional, defendiendo que el FEGA tendrá que dar los derechos a los jóvenes que se abran camino en los montes con este pastoreo conducido".

Se trata, a su juicio, de "una de las medidas estrella para limitar el combustible en el campo: dejar que la ganadería extensiva y el pastoreo conducido se extiendan por los montes de España". Por ello, ha pedido que todas las administraciones se involucren, desde las locales y autonómicas al Gobierno central.

PAC

Respecto a la Política Agraria Común (PAC) y tras apuntar que Jaén sería "una de las provincias más castigadas" de mantenerse el planteamiento actual, ha exigido al Gobierno de España que actúe con contundencia y con las herramientas que tiene a su disposición: "bloqueando en el Consejo de la UE una PAC que recorta las ayudas y es muy lesiva para el campo andaluz y español".

Y es que, según ha añadido, hay "dificultades muy graves en el campo y es el momento de que los gobiernos se echen para adelante, el que sea". Igualmente, ha pedido "más unión" y no hacer un uso partidista de la situación. "La PAC no es una política al uso que pueda enfrentar a los partidos políticos porque el campo es quien asegura la soberanía alimentaria, que parece que se nos ha olvidado lo que ocurrió con pandemia", ha subrayado.

De otro lado, Crespo ha instado a seguir negociando para que el sector agroalimentario quede fuera de los aranceles de EEUU, porque "no tiene colchón para poder aguantarlos". Por este motivo, ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "presione tanto como Francia con el vino para sacar el aceite de oliva de los aranceles".

Unas cuestiones, desde los aranceles a la reforma de la PAC, el acuerdo con Mercosur o las nuevas ayudas puestas en marcha por la Junta para la sanidad vegetal y animal, que ha podido analizar en una reunión con el secretario general de COAG en Jaén y Andalucía, Juan Luis Ávila, en la que también ha estado el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez.

APOYO AUTONÓMICO

Este último ha valorado el papel de la ganadería extensiva y del pastoreo en la provincia, ya que solo en el municipio de Santiago-Pontones hay censadas cerca de 50.000 cabezas de ganado de ovino y de caprino.

Ha destacado que cuenta con un "apoyo real sin precedentes" del Gobierno andaluz, que "ha logrado que más jóvenes se incorporen a esta tradición milenaria y vital para el mundo rural". "Fija población, da empleo y es esencial para el mantenimiento de nuestros montes", ha aseverado.

El también parlamentario autonómico ha advertido, asimismo, de que la propuesta de reforma de la PAC supone "un golpe directo al corazón del campo jiennense" y ha apuntado que "Andalucía perdería 2.500 millones de euros con esta propuesta, con Jaén a la cabeza".

"No podemos permitir que la provincia pierda ni un euro más. El Partido Popular de Jaén estará siempre al lado de nuestros profesionales del campo y llegará hasta donde haga falta para defenderlos", ha subrayado Domínguez.