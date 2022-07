Crespo promete defender los intereses andaluces ante la PAC y exigir al Gobierno que acometa obras de interés pendientes

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha prometido este martes tras jurar su cargo para otros cuatros años que continuará defendiendo los "intereses andaluces" en materias como la nueva Política Agrícola Común (PAC) y también que seguirá exigiendo al Gobierno central que ponga en marcha "todas las obras de interés del Estado que aún no han comenzado", unas tareas a las que se suma la novedad de gestionar parte del "reto del agua", ámbito en el que promete "colaboración" con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Crespo ha agradecido en declaraciones a periodistas la "confianza" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para dirigir durante otros cuatro años la Consejería de Agricultura, "tan importante" en la comunidad y que contará como novedades con tareas adicionales relativas a la gestión del agua, "un reto fundamental" que compartirá con otros departamentos.

Con respecto a los principales retos de la nueva legislatura, la consejera ha destacado que el "sector agroalimentario vital para los intereses de Andalucía", y en consecuencia buscará que la nueva PAC, que ha generado mucha contestación por parte del agro andaluz, "sea conforme a intereses de los agricultores y ganaderos" de la comunidad, que representan uno de cada tres perceptores de la PAC en España.

También que los costes de producción en la pesca y la agricultura, "muy elevados" en este momento por el impacto del encarecimiento de los combustibles, no impidan que sean actividades rentables. Asimismo, en lo referido al agua ha comentado que, además de las medidas que pueda tomar el Ejecutivo andaluz, pedirá "lo que corresponde a Andalucía para no ponernos en desventaja con otros territorios", en concreto solicitando que los fondos Next Generation "se usen también para políticas de agua".

Finalmente, Crespo ha puesto el acento en el desarrollo rural, espacios en los que vive el 64% de la población andaluza y que por tanto, ha dicho, "es muy importante mantener vivos".