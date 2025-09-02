El crimen machista de Motril (Granada) concita la unidad de las instituciones frente a la violencia machista

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Motril han promovido este martes minutos de silencio en recuerdo de la vecina de Cártama (Málaga) de 54 años víctima mortal de la violencia machista el pasado 24 de agosto, un crimen que tenía lugar en la ciudad motrileña, en la costa granadina, tras el que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre de 54 años que era su expareja.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha indicado que la concentración en la que ha participado en la explanada de acceso de la sede principal de la institución provincial en la mañana de este martes ha buscado "hacer visible este drama", que es "un problema que sigue existiendo" y "lamentar que haya sido en esta ocasión" en la provincia.

Ha reseñado en la importancia de la labor que desarrolla la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación para "asistir a las mujeres y evitar a futuro más víctimas machistas", y ha recordado a las víctimas mortales de violencia machista, siete de ellas asesinadas en Andalucía en lo que va de año.

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha guardado también en la mañana de este martes un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia de género ante el nuevo crimen machista confirmado por el Ministerio de Igualdad. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Así lo ha detallado en una nota de prensa tras el minuto de silencio, en el que ha participado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y en el que la institución ha condenado este nuevo asesinato machista y ha apostado por "ofrecer una respuesta institucional y social conjunta de repulsa, rechazo y condena ante cualquier crimen producido por la violencia de género, así como de apoyo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y personas allegadas".

Igualmente, en Motril, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio al mediodía, en la Plaza de España, donde está el edificio consistorial, al que han asistido con la corporación local la delegada de Inclusión Social de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Teresa Illescas.

Fuentes de la Junta también han detallado a Europa Press que se han guardado minutos de silencio en las sedes del Gobierno andaluz y del IAM en la provincia, en la capital granadina, en recuerdo de la última víctima mortal de la violencia de género, tras la confirmación este pasado lunes por el Ministerio de Igualdad de que el caso de Motril se investiga como violencia machista.