La criminalidad baja un 0,1% en Andalucía en 2025, con un subida de los ciberdelitos del 9,5%

Archivo - 'Hacker'. - PIXABAY. - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró 2025 con un descenso de un 0,1% en la criminalidad convencional, que se traduce en 411 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, mientras que, por el contrario, los ciberdelitos han aumentado un 9,5%, según los datos correspondientes al pasado año de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

De esta manera, en el ámbito de la criminalidad convencional, que suma 327.371 delitos, destaca el aumento de los secuestros, que han subido un 46,4% pasando de 28 duranto 2024 a 41 el pasado año; así como los delitos relacionados con homicidios dolosos y asesinatos consumados y en grado de tentativa, con una subida del 18,3% y el 12,7%, respectivamente --pasando de los 82 a los 97 delitos en el caso de los asesinatos consumados y de los 268 a los 302 en el de los asesinatos en grado de tentativa--.

Por el contrario, disminuyeron significativamente los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 15,6% en el caso de la entrada a domicilios y un 14,5% en el caso del resto de insalaciones.

Por otra parte, en cuanto a los ciberdelitos, aquellos cometidos a través de las tecnologías por lo que delincuentes y víctimas no están sujetos a la misma localización, éstos aumentaron un 9,5%, pasando de 81.526 a 89.298, donde las estafas informáticas aglutinan el mayor número, con 77.304.

En el total de las infracciones penales, durante el año 2025 ha aumentado un 1,8% con respecto a 2024, hasta las 416.669 infracciones.

Por provincias, donde más ha aumentado la criminalidad convencional ha sido en Córdoba (+8,5%); seguida de Almería (+3,6%); Jaén (+2,5%) y Málaga (+1%). En el lado contrario, la criminalidad bajó en Sevilla (-3,5%); Huelva (-2,5%); Cádiz (-1,9%) y Granada (-1,7%).

En cuanto a las causas, el aumento en Córdoba se debió a los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que sumaron un 70% pasando de 20 a 34 durante el año 2025; al igual que en Almería, que sumó un 52,6%. En el caso de Jaén, aumentaron los delitos relacionados con robos con violencia e intimidación un 19,9%, mientras que en Málaga pasaron en el años 2025 de 8 a 17 secuestros, un 112,5% más.