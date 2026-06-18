Cruz Roja apoya a 4.400 personas solicitantes de asilo y refugiados en Andalucía

Imagen de archivo. - CRUZ ROJA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una jornada para "visibilizar la situación de estas personas: una realidad que aúna grandes retos sociales, problemas, dolor y dificultades, pero también ejemplos de resiliencia, talento, inclusión y contribución a la sociedad". Así, Cruz Roja forma parte de la red estatal de acogida para las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestro país, ofreciendo una "intervención integral" que abarca la acogida, el apoyo jurídico, la atención psicológica, el acceso al empleo y la inclusión social. Solo el pasado año, más de 38.100 personas participaron en estas acciones de Cruz Roja en nuestro país, de todas ellas, 4.400 participaron en los programas de atención a personas refugiadas en Andalucía.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, el objetivo de Cruz Roja es contribuir a que estas personas puedan alcanzar una vida digna, autónoma y estable en nuestro país. Para ello, "se les brinda un acompañamiento constante, nuevas herramientas personales y sociales o se refuerzan aquellas que estas personas ya tenían previamente". Esto se hace situando a la persona en el centro de su propio proceso.

De las personas atendidas por Cruz Roja el pasado año, más del 25% presentaban algún tipo de vulnerabilidad, destacando las víctimas de violencia, tortura o violaciones, así como el número de familias monoparentales con menores a cargo.

En cuanto al origen, venezolanos y ucranianos siguen siendo mayoritarios, aunque en el último año se ha consolidado un tercer perfil proveniente de África subsahariana, especialmente de Mali, con predominio de hombres jóvenes que han migrado solos y no disponen de redes de apoyo en España.

Por edad, el grupo mayoritario está formado por jóvenes de entre 18 y los 34 años (43,57%), con un importante volumen de personas menores (21,66%) y un descenso de mayores de 65 años (2,62%).

ACTIVIDADES A LO LARGO DE ANDALUCÍA

Así, el citado comunicado ha señalado que las personas migrantes y refugiadas no solo reciben apoyo, sino que también aportan valor social, cultural y económico a las comunidades de acogida. "Las personas refugiadas suman", han explicado desde Cruz Roja, que con motivo del Día de las Personas Refugiadas organiza en Andalucía diferentes actividades de sensibilización, dirigidas al conjunto de la población a lo largo y ancho de Andalucía.

La gastronomía y la música se convertirán en idiomas comunes de intercambio en muchas de las actividades organizadas, en las que la diversidad quedará plasmada en los platos compartidos entre países, y en los ritmos procedentes de distintos puntos del mundo. En ciudades como Puente Genil, en Roquetas de Mar, en Jaén capital o en Baeza, están previstas actividades gastronómicas. Por su parte, la música estará presente con jornadas interculturales en Málaga, en Jaén, en Roquetas de Mar (con un 'talent show' y un karaoke con participantes del proyecto de refugiados), también en Baeza (con un taller de música y resiliencia) y en Granada, donde está previsto un concierto de cante y guitarra flamenca a cargo de Diego Molina.

En Puente Genil, en Córdoba, donde se encuentra uno de los centros de acogida de Cruz Roja, las actividades se han extendido a lo largo de toda la semana, aunando el deporte (con un campeonato de fútbol entre equipos de refugiados y personal de Cruz Roja), hasta a un desayuno informativo con empresas de la zona, en el que se les ha acercado los proyectos de inclusión laboral para personas refugiadas y compartir posibles vías de colaboración.

Con el mismo objetivo, se ha celebrado en Málaga el foro 'Refugiadxs', un espacio de encuentro con el tejido empresarial organizado por Cruz Roja, en el que se quiere poner de relieve que el talento de las personas refugiadas puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas. En este encuentro han conocido testimonios de personas refugiadas y de empresas que han participado en el plan de empleo de Cruz Roja.

También en Málaga, y otras provincias como Huelva, Jaén o Córdoba, el voluntariado de Cruz Roja ha realizado charlas en centros escolares, para hablar sobre los movimientos migratorios, los prejuicios y estereotipos que recaen todavía sobre las personas refugiadas, y concienciar sobre la diversidad y la importancia del proceso de inclusión social.

En la provincia de Jaén, Cruz Roja celebrará el Día de las Personas Refugiadas con actividades de inclusión a través del ocio y la cultura, con visitas a monumentos de la provincia, jornadas de convivencia entre el voluntariado y las personas refugiadas, además actividades en las que estas personas compartirán experiencias, deseos e impresiones que se recogerán en un libro.

En Almería, además de diversas actividades para conmemorar la efeméride entre los participantes en Roquetas de Mar, Cruz Roja se sumará a otras organizaciones en acciones de sensibilización en las calles de la capital almeriense, donde se desplegarán mesas informativas en las que la ciudadanía podrá encontrar información, juegos, dinámicas y exposiciones en torno a la figura de las personas refugiadas.

Los niños serán los protagonistas en las actividades organizadas por Cruz Roja en Granada para este día mundial, que incluirán pintacaras, talleres de chapas y espectáculos de títeres.

La oficina provincial de Cruz Roja en Huelva acogerá estos días la exposición fotográfica 'Invisible a tus ojos'. Y en Córdoba capital, los Jardines de la Agricultura acogerán también la exposición de "Casas refugio", creadas por personas refugiadas, en la que se animará a la ciudadanía también a pintar unas casitas de cartulina. En el mismo espacio se organizarán talleres de henna, trenzas y gafas de realidad virtual donde se podrá navegar sobre entornos virtuales relacionados con la migración, todo ello amenizado con música y bailes de países africanos.