Cruz Roja atiende cada verano a más personas sin hogar en Andalucía: espera superar los 4.400 casos de 2025

Archivo - La Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja en uno de sus servicios. Imagen de archivo - CRUZ ROJA - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Andalucía ha detectado un aumento de las personas atendidas que se encuentran en situación de sinhogarismo en los últimos años, una tendencia que prevé que continúe en 2026. Según datos aportados por la organización, 4.423 personas sin hogar fueron atendidas en 2025 a través del proyecto de Unidades de Emergencia Social y los centros de día.

En declaraciones a Europa Press, uno de los técnicos del proyecto, Marcial Gómez, ha enfatizado que "a pesar de las altas temperaturas, Cruz Roja aporta "mucho calor humano aunque parezca contradictorio", ya que "el colectivo de personas sin hogar es el más vulnerable que puede existir" y la organización está "siempre luchando con esa sensibilización, ese acercamiento y por intentar que su situación mejore".

Asimismo, el técnico ha detallado que principalmente en estos meses de verano la organización "intensifica el reparto de bebidas frías y bocadillos en las calles" y realiza muchas derivaciones y orientaciones a los recursos municipales de atención a personas sin hogar, porque "durante estos meses se habilitan plazas extras de centro de día para que las olas de calor las puedan pasar al menos bajo un techo".

Además, ha apuntado que "una parte de las personas que atendemos son itinerantes, van moviéndose por diferentes partes de España en función de las condiciones meteorológicas", aunque también "hay una población muy fija, una población durante todo el año".

En relación al programa de Atención Integral a Personas sin Hogar, el técnico ha explicado que "tiene dos vías de trabajo". Por una parte están las unidades de emergencia social, con salidas cuatro veces a la semana para atender de manera directa en las calles. Por otra parte, está la atención directa en oficina de lunes a viernes, donde las personas sin hogar "vienen y demandan cualquier tipo de necesidad en ese momento".

De manera general, Gómez ha señalado que las personas sin hogar responden positivamente a la ayuda de Cruz Roja, subrayando que "normalmente siempre nos ven como una mano amiga, como una ayuda y nos lo agradecen continuamente".

ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES EN ASENTAMIENTO

El responsable de Comunicación de Cruz Roja Andalucía, Miguel García, ha indicado que la organización ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas destinadas a atender a las personas en situación de vulnerabilidad en numerosas ciudades andaluzas. En concreto, Unidades de Emergencia Social en Almería, Roquetas de Mar, Córdoba, Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Huelva, Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Torremolinos y Sevilla. Además, de centros de día en Almería, Roquetas de Mar, Adra, Vera, Jerez de la Frontera y Torremolinos.

Además, ha informado que Cruz Roja desarrolla un tercer programa dirigido a personas sin hogar denominado 'Atención a personas vulnerables en asentamiento', centrado en las poblaciones que viven en condiciones de "extrema precariedad". En este sentido, García ha señalado que son "personas que están en asentamientos especialmente en Huelva y Almería y que se trabaja con ellos durante todo el año aunque se les recuerda en verano los consejos frente al calor".

En este contexto, desde Cruz Roja han contado que para poder llevar a cabo estos proyectos de atención a personas sin hogar cuentan con financiación de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. En concreto, los fondos destinados a estas iniciativas proceden de una fuente específica de financiación social, ya que "cuentan con fondos procedentes de la X solidaria que se marca en la renta para fines sociales", ha explicado, subrayando la importancia de esta "contribución ciudadana".

Por último, el responsable ha reconocido el compromiso de la administración autonómica con las políticas sociales destacando que "refleja el compromiso de las instituciones andaluzas con la lucha contra la exclusión social".