Cruz Roja atiende a más de 20.000 personas mayores en Andalucía, alrededor de 5.500 en situación de soledad

Foto de recurso de un médico tras ayudar a una una personas mayor - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable Autonómica del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja en Andalucía, María Salgado, ha precisado que la atención de personas mayores por parte de la organización ha ascendido a más de 20.000 personas mayores, de las cuales alrededor de 5.500 viven en situación de soledad.

En una entrevista concedida a Europa Press, la responsable del programa ha manifestado que el trabajar con personas mayores que han pasado los días enteros sin poder salir de casa por las altas temperaturas, ha generado efectos negativos a nivel de salud física y mental, con "síntomas de depresión" en algunos casos.

En esta misma línea, la representante de Cruz Roja ha subrayado que las personas mayores son "especialmente vulnerables" durante los meses de julio y agosto, ya que "pasan los días enteros sin poder salir de casa por la alta temperatura", lo que genera consecuencias negativas tanto en su salud física como mental.

Entre los factores condicionados por el confinamiento en el hogar por las altas temperaturas, Salgado ha destacado la limitación de la movilidad y la disminución de la autonomía que afecta al nivel físico de las personas mayores, aunque con "menos fuerza" que la sensación de soledad.

Debido a ello, la responsable de la Cruz Roja ha indicado que la organización ha reforzado durante el verano las llamadas de seguimiento a través de un programa informático que ha permitido "crear agendas de seguimiento a determinadas personas mayores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

"Estas llamadas de seguimiento no las hacemos una vez y ya está, sino que son llamadas que solemos repetir a los siete o diez días, según la situación de la persona", ha sostenido la responsable de personas mayores quién ha afirmado que las llamadas han servido para "preguntarles como se encuentran o para ofrecer consejos para hacer frente a la ola de calor".

Además de las llamadas de seguimiento, en algunos casos se ha complementado con una visita domiciliaria, tras detectar la soledad de esta persona "por querer salir y tener miedo", ha afirmado Salgado, tras mostrar como solución "un paseo con vehículos" que facilitan el desplazamiento en estas temperaturas extremas.

ALTERNATIVAS DE CRUZ ROJA

Preguntada por las actividades que han realizado a lo largo del verano en el programa de mayores de la Cruz Roja, Salgado ha detallado que hay diferencias respecto a las provincias, puesto que los municipios con costa han desarrollado paseos saludables, ejercicio físico o Tai Chi, debido a que las temperaturas diurnas han ayudado a la realización de estas actividades.

En cuanto a las provincias de interior, las altas temperaturas han provocado a medidas más excepcionales como campamentos de verano con un calendario de actividades de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 12,00 de la mañana, a modo de "refugio climático".

Otra de las alternativas para combatir el calor y de las que Cruz Roja ha trabajado estos últimos meses, es el asesoramiento de personas mayores para combatir la "pobreza energética" en los hogares dónde "no existe la eficiencia energética", ha expresado la responsable de Cruz Roja, tras mencionar la situación de "personas vulnerables que viven en viviendas que no cuentan con condiciones dignas y sin ingresos suficientes".

Respecto a esta medida, Salgado ha señalado la ayuda de empresas, a través de donaciones, que han conseguido entregar aires acondicionados a personas mayores en situación de vulnerabilidad, mejorando así la calidad de vida de aquellas personas quienes han vivido en edificios antiguos que están mal aislados.

La responsable ha subrayado que la soledad de las personas mayores es un problema que requerirá implicación comunitaria para que, el vecino o vecina, "conozca que en su bloque existe una persona mayor y se preocupe un poco". Para ello, Cruz Roja ha lanzado iniciativas como la "campaña de comercio amigos" para que establecimientos como farmacias puedan identificar situaciones de vulnerabilidad y ayudar a las personas mayores.

Asimismo, Salgado ha enfatizado que la misión de Cruz Roja está en llegar a todas las personas mayores "ocultas e invisibilizadas en su domicilio", y ha apelado a que como sociedad, "no debemos abandonar a las personas mayores".

Finalmente, Salgado ha hecho un llamamiento a las familias para que mantengan contacto regular con sus mayores, ya que aunque sea una llamada, "ellos lo van a agradecer muchísimo", tras subrayar que las personas mayores "nunca van a solicitar ayuda" y que "se han merecido toda la ayuda que hemos ofrecido porque ellos nos lo han dado todo".