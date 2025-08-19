Cruz Roja atiende durante la ola de calor a más de 340 personas mayores en la provincia de Córdoba

Cruz Roja atiende durante la ola de calor a más de 340 personas mayores en la provincia. - CRUZ ROJA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 340 personas mayores de la provincia de Córdoba han recibido el apoyo y la compañía del voluntariado de Cruz Roja durante las semanas que se ha prolongado la ola de calor, que termina este martes, en el marco de una labor que ha abarcado acciones muy diversas.

Así, según ha informado Cruz Roja de Córdoba en una nota, dicho apoyo ha consistido en el seguimiento telefónico para conocer el estado de salud y ofrecer una serie de recomendaciones básicas ante la subida de las temperaturas; también en "el acompañamiento a visitas médicas u otras gestiones o talleres y actividades en las primeras horas de la mañana, para permitir salir del encierro obligado por el calor".

En este sentido, desde Cruz Roja han precisado que "dicho encierro en casa para protegerse del calor tiene un impacto negativo sobre la salud emocional de muchas personas mayores, sobre todo aquellas en situación de soledad".

Sobre ello, la responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja en Córdoba, María Torralbo, ha explicado que les "preocupan especialmente los efectos que tienen las altas temperaturas en la salud emocional de las personas mayores", especialmente "en las que se encuentran solas. Porque estos días tan largos, en los que apenas se puede salir de casa a primera hora de la mañana, la persona mayor pasa todo el día en casa, con las persianas bajadas, con poca luz, para mantener la casa fresca, evitando además en muchos casos encender el aire, para gastar menos".

De esta forma, "se suma el estrés térmico a la escasez de redes y a que se ven obligadas a dejar muchas sus actividades habituales, que se interrumpen en verano". En consecuencia, "aumenta el sentimiento de soledad, de hastío y de tristeza", razón por la que es importante el apoyo que se les presta desde Cruz Roja.