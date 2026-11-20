Jornada de reconocimiento a personas cuidadoras. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja y el Centro de Salud Lucano han celebrado este viernes una jornada especial de reconocimiento dirigida a las personas que participan en el grupo de apoyo a personas cuidadoras que ambas entidades desarrollan conjuntamente desde hace años en la capital cordobesa.

Según ha indicado la entidad humanitaria en una nota, la actividad, organizada en el marco del Día de las Personas Cuidadoras, ha reunido a participantes, profesionales sanitarios y voluntariado en un espacio de encuentro, convivencia y reflexión destinado a reconocer la importante labor que desempeñan quienes cuidan a familiares en situación de dependencia, enfermedad o vulnerabilidad.

Durante la jornada, las personas asistentes han participado en distintas actividades centradas en el autocuidado, el bienestar emocional y el intercambio de experiencias, además de compartir un desayuno de convivencia.

El objetivo ha sido ofrecer un espacio para detenerse, escuchar y reconocer a quienes, de forma cotidiana y muchas veces invisible, sostienen buena parte de los cuidados que necesitan las personas más vulnerables de nuestro entorno.

El grupo de apoyo, que se reúne con periodicidad quincenal en las instalaciones del Centro de Salud Lucano, se ha consolidado como un recurso de referencia para muchas personas cuidadoras de la zona. Dinamizado por voluntariado especializado de Cruz Roja y coordinado junto a profesionales del centro sanitario, constituye un espacio de acompañamiento mutuo, apoyo emocional y aprendizaje compartido que contribuye a prevenir situaciones de sobrecarga y aislamiento.

"Cuidar de una persona dependiente es una responsabilidad que suele prolongarse durante años y que tiene un impacto importante en la salud física y emocional de quien asume ese papel. Este grupo nos permite detectar necesidades, ofrecer herramientas de apoyo y, sobre todo, generar un espacio seguro donde las personas cuidadoras pueden sentirse escuchadas y acompañadas", ha explicado Carmen Casas, enfermera gestora de casos del Centro de Salud Lucano.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de Atención a personas cuidadoras que desarrolla Cruz Roja en la provincia de Córdoba, financiado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad con cargo a los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. A través de este proyecto, la organización ofrece acompañamiento, orientación social, formación y apoyo emocional a personas que ejercen tareas de cuidado de forma continuada, favoreciendo su bienestar físico, emocional y social.

Actualmente, Cruz Roja acompaña a 102 personas cuidadoras en la provincia, de las que más del 80% son mujeres y cuya edad media se sitúa en los 69 años. Un perfil que pone de manifiesto cómo la responsabilidad de los cuidados continúa recayendo, en gran medida, sobre mujeres de edad avanzada que atienden a sus parejas, padres, madres u otros familiares con necesidades de apoyo.

"Muchas personas cuidadoras dedican prácticamente las 24 horas del día al cuidado de un familiar, relegando sus propias necesidades a un segundo plano. Por eso es fundamental recordar que cuidar también implica aprender a cuidarse. Cuando una persona cuidadora cuenta con apoyo emocional, información y espacios de respiro, mejora su bienestar y también la calidad de los cuidados que presta", ha dicho María Torralbo, responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja.

Torralbo ha destacado, además, la importancia de la colaboración mantenida durante años entre ambas entidades: "La coordinación entre los recursos sanitarios y la acción voluntaria nos permite ofrecer una respuesta más completa y cercana. Gracias a este trabajo conjunto hemos logrado crear una red de apoyo que ayuda a prevenir situaciones de sobrecarga y aislamiento entre las personas cuidadoras".