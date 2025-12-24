Cruz Roja y el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba inician la campaña 'Tu bienestar importa'

La campaña 'Tu bienestar importa' - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, junto a Cruz Roja, han iniciado en la noche de este martes la campaña 'Tu bienestar importa', una acción que durante estos días se está desarrollando en otras 36 provincias de España, organizada a nivel nacional por la ONG Solidaridad Enfermera, del Consejo General de Enfermería (CGE), junto a Cruz Roja Española.

Esta acción busca trasmitir a las personas sin hogar consejos de salud y autocuidado para poder ser 'palanca de cambio' y ayudar a mejorar su situación de vulnerabilidad, así como hacer un reparto de kits de higiene y ropa de abrigo, según han indicado las entidades en una nota.

Asimismo, se han repartido casi un centenar de kits en distintos puntos de la capital cordobesa, a cargo de varias enfermeras y del voluntariado de la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja en Córdoba.

Las personas sin hogar han recibido una tarjeta escrita en varios idiomas con el mensaje de la campaña 'Tu bienestar importa' y un QR que deriva a la lista de vídeos con pautas y consejos de salud y autocuidado dentro de Canal Enfermero, el canal oficial del CGE en Youtube.

A través de estos vídeos divulgativos grabados por enfermeras, se ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar ante una emergencia sanitaria; así como información divulgativa sobre temas esenciales como la vacunación, dónde se pueden recibir vacunas y qué profesionales sanitarios pueden ofrecer ayuda. Además, dentro del citado kit se encuentran materiales como cepillos de dientes, champú o crema hidratante, así como camisetas y pantalones térmicos, gorros y calcetines.

En concreto, el reparto se ha llevado a cabo en una de las dos salidas que la UES de Cruz Roja realiza semanalmente por las calles de la capital para ofrecer comida y bebida reparadora y apoyo humano a personas sin hogar.

Por su parte, el vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Adoración Muñoz, ha indicado que la entidad se ha sumado porque la campaña "es un reflejo muy claro del compromiso de la profesión enfermera con el cuidado por los demás, ayudando y fomentando la educación para la salud y los autocuidados más allá del ámbito asistencial".

Por su parte, la presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha destacado que "la alianza con el Colegio de Enfermería refuerza nuestro compromiso con la educación para la salud. Juntos podemos ofrecer no solo abrigo y productos de higiene, sino también información útil que puede marcar la diferencia en situaciones críticas".

A nivel nacional, tanto Solidaridad Enfermera del Consejo General de Enfermería como Cruz Roja Española han resaltado que este proyecto representa una forma de sumar esfuerzos y recordar que "el autocuidado y la salud deben estar al alcance de todas las personas, independientemente de su situación; en esta ocasión a través de herramientas esenciales para poder mejorar su situación y preservar su salud, un derecho universal muchas veces vulnerado".