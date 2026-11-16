Cruz Roja facilitará el voto a mayores con dificultades de movilidad en Córdoba, Montilla e Hinojosa del Duque

Un voluntario de Cruz Roja acompaña a un mayor dificultades de movilidad a votar en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja pondrá en marcha el próximo 29 de noviembre un dispositivo especial para facilitar el ejercicio del derecho al voto a personas mayores con movilidad reducida o en situación de soledad. El servicio estará disponible en Córdoba, Montilla e Hinojosa del Duque, y será prestado de forma gratuita por voluntariado de la organización.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que las personas que soliciten este apoyo serán recogidas en su domicilio o en el lugar que indiquen, trasladadas hasta su colegio electoral y acompañadas de regreso una vez hayan ejercido su derecho al voto.

Este servicio, que Cruz Roja ya ha ofrecido en anteriores procesos electorales, está dirigido a personas mayores de 65 años que, por dificultades de movilidad o por carecer de apoyo familiar cercano, pueden encontrar obstáculos para desplazarse hasta los colegios electorales.

Para ello, la organización utilizará vehículos de su flota de transporte adaptado, diseñada para favorecer la autonomía y la participación social de personas mayores con problemas de movilidad.

En Córdoba capital, el dispositivo dará cobertura a todo el término municipal, incluidas las barriadas periféricas. Los desplazamientos se organizarán mediante rutas en función de las solicitudes recibidas para optimizar los recursos disponibles.

Además de en la capital, Cruz Roja ofrecerá este servicio en Montilla e Hinojosa del Duque. En los dos primeros casos, la iniciativa forma parte del proyecto de 'Atención integral a personas mayores' -que cuenta con financiación de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; y en el tercero, merced al proyecto 'Atención a personas con discapacidad en Hinojosa del Duque', que cofinancia el Ayuntamiento de la localidad.

"Queremos que ninguna persona deje de votar por no disponer de transporte o por encontrarse sola. Nuestro objetivo es eliminar barreras para que quienes deseen participar en estas elecciones puedan hacerlo con normalidad y autonomía", ha explicado Carmen Conde, técnica del Programa de Mayores de Cruz Roja.

El servicio será prestado íntegramente por voluntariado y no tendrá ningún coste para las personas usuarias. Para solicitarlo, las personas interesadas deberán llamar al teléfono 957 453 122, en horario laboral de lunes a viernes, e indicar su nombre completo y la dirección en la que desean ser recogidas, además de aportar la documentación requerida para tramitar la solicitud.

Asimismo, también podrán recibir información y gestionar su petición a través de las asambleas locales de Cruz Roja en Montilla e Hinojosa del Duque.