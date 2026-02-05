Cruz Roja habilita once albergues con más de 300 plazas en Andalucía a través de su plan de emergencias por la borrasca

Imagen del montaje de un albergue en Dúdar (Granada). - CRUZ ROJA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha ampliado su dispositivo de emergencia movilizado a lo largo de Andalucía, para dar respuesta a las consecuencias de la borrasca Leonardo, que ha provocado el desborde de ríos y el desalojo de miles de personas en la comunidad. A petición y en coordinación con la Agencia de Emergencia de Andalucía 112 y con los ayuntamientos de las localidades afectadas, se ha habilitado un total de once albergues con más de 300 plazas en las provincias de Granada, Málaga, Córdoba y sobre todo, en la provincia de Cádiz, una de las más afectadas por el temporal.

Al respecto, la entidad ha detallado en una nota que en la tarde y la noche del miércoles 4 de febrero, se activaron nuevos albergues en Puerto Serrano y en Arcos de la Frontera (Cádiz), en Dúdar (Granada) y en Córdoba capital. Se suman a los que están en funcionamiento desde el pasado martes, 3 de febrero en Jerez, El Puerto, San Martín del Tesorillo, Algeciras, San Roque (Cádiz), Granada capital y Ronda (Málaga).

Además de dotar a los albergues de camas, mantas, kits de higiene y de alimentos, Cruz Roja ha movilizado al voluntariado de sus Equipos de Respuesta Básica en Emergencia de diversas localidades para ayudar a la población desde el primer momento. Igualmente, se han desplegado ambulancias, equipos de rescate con vehículos y embarcaciones, y equipos de apoyo psicosocial para el acompañamiento de quienes se han visto damnificadas.

Durante la jornada del miércoles 4 de febrero se ha apoyado con vehículos todoterreno y una ambulancia a la población de Grazalema. Igualmente, se han puesto a disposición vehículos de transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida, como las personas mayores desalojadas de una residencia de Arcos de la Frontera.

En Granada, a petición del 112, Cruz Roja ha enviado a Dúdar en la noche de este miércoles a un equipo de montaje albergue provisional, a un equipo sanitario con ambulancia, a un equipo psicosocial, un vehículo de transporte de personas, un vehículo de transporte dematerial, un vehículo todoterreno y una ambulancia, para ayudar a una población de 150 personas que fue desalojada, por el desembalse de la presa de Quentar.