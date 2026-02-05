Moreno pide seguir "extremando la precaución" ante "episodios meteorológicos nunca vistos en Andalucía"

Explotaciones agrícolas inundadas tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a los ciudadanos seguir "extremando la precaución" ante los "episodios meteorológicos nunca vistos" en esta comunidad, que está siendo azotada en estos momentos por la borrasca Leonardo.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, durante una visita a zonas inundadas por la borrasca Leonardo en Jerez de la Frontera (Cádiz), acompañado por los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo, Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y por la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo.

"La situación, como todos ustedes están comprobando, es una situación bastante difícil, muy compleja", ha indicado el presidente, apuntando que el nivel de saturación de la tierra es absoluta, ya que no traga ni drena más agua, sino que "la escupe básicamente" y el nivel de los ríos y arroyos "está por encima de su nivel máximo en muchos rincones de la provincia de Cádiz, de manera muy especial en Jerez, y del resto de Andalucía".

Ha señalado que ahora mismo hay 4.000 personas desalojadas en seis provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más, mientras que hay 15 municipios que permanecen incomunicados, en los que se está trabajando para que "esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil, dada las actuales circunstancias".

Asimismo, según ha expuesto, hay 87 carreteras con cortes y afecciones en la vía: "Carreteras de todo índole que han quedado afectadas como consecuencia de arroyos que las han arrasado o las han roto o incluso algunos tramos han desaparecido".

"200 incidencias hemos tenido tan solo en esta madrugada y eso evidentemente nos da una situación de lo que estamos viviendo", ha expuesto el presidente, apuntando que, en total, ha habido 7.454 incidencias desde el 27 de enero, cuando empezó este río atmosférico, "que tanto daño, tantos problemas y tanta inquietud nos está creando absolutamente a todos".

Ante todos estos problemas de "acumulaciones de agua y de situaciones complicadas", el presidente ha insistido en pedir a la población "máxima preocupación": "Pido que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo a río", porque "hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas".

Ha indicado que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o los policías locales han tenido que "sacar a personas que estaban pasando por zonas por donde no se puede pasar, por tanto, máxima prudencia, porque no se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos si el agua va subiendo".

Ha manifestado además que, cuando se dé una orden de evacuación por parte de policía local, guardia civil o policía nacional, hay que hacer caso, porque la "vida corre peligro". "Pido que sigan todas y cada una de las recomendaciones del 112, que vamos a estar muy encima, que estamos minuto a minuto siguiendo todas las situaciones que se van produciendo en Andalucía", ha recalcado Juanma Moreno.

El presidente ha querido dejar claro que Andalucía cuenta con cuerpos preparados y con material y se va a llegar hasta donde se pueda "con todas nuestras capacidades, con el conjunto de administraciones públicas".

Asimismo, ha expresado la preocupación por los corrimientos o movimientos de tierras que pueden ocurrir en algunas localidades de Andalucía como consecuencia del alto nivel de agua. Se trata de terrenos que están muy mojados e incluso los acuíferos están absolutamente colmados y eso podría precipitar algunos desplazamientos de tierra, con lo cual "prudencia también en esas zonas que ya conocen algunos vecinos que puede ocurrir porque ha ocurrido en el pasado alguno de esos desplazamientos o corrimientos de tierra". También ha dicho que hay presas que están ya prácticamente al cien por cien sin que dé tregua el tiempo.

"Esperamos, deseamos y queremos confiar que cuanto antes este río atmosférico pase lo antes posible y nos dé una tregua, porque lo único que necesitamos es que salga el sol, que la tierra pueda secarse un poco para poder ordenar esta situación nunca antes vista", ha señalado el presidente, apuntando que "en muchos rincones de Andalucía, nunca antes habíamos visto circunstancias ni episodios meteorológicos como los que estamos viviendo, especialmente en el mes de enero y ya en febrero".

Juanma Moreno ha expresado el "enorme esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y también la colaboración máxima por parte de los vecinos, que en líneas generales y mayoritariamente están teniendo un comportamiento ejemplar". Hay que seguir, según ha insistido, las recomendaciones del 112 porque lo más importante es proteger las vidas y luego también las casas de los vecinos afectados.

Juanma Moreno ha señalado que las informaciones que van llegando desde Aemet "nos alertan de que el sábado pueden incrementarse las lluvias" y el lunes podría llegar un nuevo frente a Andalucía, de maneras que estaríamos ante unas "circunstancias muy difíciles" en muchos rincones de la comunidad.

Ha agregado que mañana viernes podríamos tener un día "un poquito más sosegado en cuanto a lluvia, pero no en cuanto a vientos", y el sábado "parece que volvemos otra vez a precipitaciones que pueden ser abundantes". "Así que estamos en una circunstancia nunca vistas, porque en Andalucía, en los meses de enero y febrero, siempre hemos tenido el anticiclón de las Azores, que ha sido un dique de contención, donde hemos tenido habitualmente sol en invierno", ha apuntado.

"Llevamos un mes de enero que nunca visto antes y, por tanto, por muchos recursos y medios que estamos poniendo entre todos, es difícil paliar y evitar situaciones que son tremendamente difíciles para todos", ha indicado.