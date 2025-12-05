Cruz Roja Jaén reconoce a las más de 2.300 personas voluntarias que refuerzan su actividad en la provincia

Archivo - Dos voluntarios de Cruz Roja acompaña a una mujer mayor. - CRUZ ROJA JAÉN - Archivo

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Jaén ha expresado su reconocimiento a las más de 2.300 personas que, a través de su voluntariado, refuerzan la actividad que desarrolla en la provincia.

"El voluntariado es el corazón de nuestra labor. Cada persona que dedica su tiempo y energía nos ayuda a estar más cerca de quienes lo necesitan. Queremos que el voluntariado se sienta parte esencial de este compromiso y encuentre en Cruz Roja un espacio para crecer y transformar vidas", ha destacado el responsable provincial de voluntariado, Arcángel Titos.

Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora cada 5 de diciembre, ha explicado en una nota que el voluntariado se moviliza ante grandes emergencias, como la DANA de octubre de 2024, pero también en intervenciones cotidianas que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.

En Jaén, son más de 2.300 las personas voluntarias que colaboran con su tiempo con la institución humanitaria en sus distintos proyectos, "lo que permite ayudar a una media de más de 30.000 personas en la provincia en estos últimos años".

El perfil del voluntariado es "muy diverso", ya que existen personas voluntarias desde los 14 años hasta mayores de 65 años, sin un límite de edad. También las hay con muy diversas capacidades, que ofrecen sus conocimientos y su experiencia, pero que además reciben formación específica de Cruz Roja para poder realizar su actividad voluntaria acorde con sus intereses.

"Sin embargo, si hubiera que dibujar un perfil basado en la figura mayoritaria en nuestra provincia, sería el de una mujer, ya que el 65,67 por ciento del voluntariado es femenino, con una edad de entre los 30 y los 50 años y con estudios superiores, cuyos intereses son principalmente el área de inclusión social y, sobre todo, la actividad relacionada con las personas mayores y la infancia", ha detallado Titos.

La actividad más habitual del voluntariado de Cruz Roja en Jaén son los acompañamientos sociales, la mayoría de ellos para ofrecer apoyo emocional a las personas que más lo necesitan, seguidos de acompañamientos a realizar trámites de la vida diaria, como ir al médico o gestiones en la administración.

En este sentido, también "ha cobrado una gran relevancia el acompañamiento digital", que presta el voluntariado de Cruz Roja a través del proyecto Click_A, con él se ayuda a las personas a superar la brecha digital mejorando sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías.

Además, se va incorporando cada vez más voluntariado al área de empleo, donde personas como Juanfran han encontrado su vocación en Cruz Roja. Todo comenzó hace nueve años, cuando llegó a Cruz Roja buscando información del Plan de Empleo. Gracias al acompañamiento y las formaciones, empezó a conocer de cerca los proyectos de la institución y, poco a poco, se interesó por el voluntariado.

Desde entonces, no se ha detenido. "Esto me ha servido para soltarme, para afrontar mejor la vida diaria y, sobre todo, para ayudar a la gente", ha afirmado. Y es que, más allá del crecimiento profesional, Cruz Roja le permitió desarrollarse personalmente, ya que antes era "más reservado" y ahora es "mucho más abierto y extrovertido".

Lo que más le motiva a seguir es la huella que puede dejar en quienes llegan en busca de apoyo: "Aunque no siempre tengamos la solución al problema, cuando escuchas a la persona y les das opciones, muestran su agradecimiento y eso te impulsa a continuar", ha comentado.

En su día a día, acoge y acompaña a las personas que llegan, como él lo hizo en su momento. "Yo animo a la gente a venir, les informo de los cursos que hay previstos, las próximas sesiones informativas, los talleres de orientación...", ha indicado Juanfran.

Su historia, según ha resaltado la ONG, es un ejemplo de que la solidaridad no solo transforma realidades, sino que "también transforma personas y al igual que él otras 2.335 personas de esta provincia canalizan su solidaridad a través de Cruz Roja".