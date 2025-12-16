La Junta completa el reparto de los fondos de 2025 para las universidades públicas andaluzas con 1.775 millones

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamando, durante la toma posesión de la rectora de la US, Carmen Vargas. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, ascendiendo a un montante global de 1.775,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01% en relación con el importe inicialmente aprobado el pasado ejercicio, según los cálculos hechos por la Administración.

Si se compara con el año 2018, afirma en una nota de prensa, esa dotación de la Junta representa una subida de en torno al 30%. Además de este volumen, el sistema recibirá otra serie de cantidades que permiten aumentar los recursos disponibles, como es el caso de los 9,5 millones para proyectos estratégicos.

El grueso de los 1.775,48 millones dirigidos a las diez instituciones académicas públicas ya se formalizó en un primer reparto por valor de 1.708 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que "posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus". Las universidades que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite "ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio".

Esa dotación de la Junta permite "dar cumplimiento" a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman para este año un total de 24,05 millones de euros.

En concreto, se incluyen en la distribución 15,87 millones de euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 8,18 millones euros para la carrera horizontal del PTGAS. De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 7,49 millones euros.

A esas cantidades la Junta añade los 38,87 millones de euros incluidos para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos. "La Consejería de Universidad ha tenido que realizar un importante esfuerzo financiero para dar cumplimiento a esta medida aprobada a finales de año, que ha alterado, además, la distribución de las cantidades previstas y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades", ha subrayado la Junta.

Un importe que adquiere "especial relevancia" en el modelo de financiación es la partida reservada para la nivelación, que cuantifica en 5,64 millones. La nivelación tiene como objetivo corregir posibles desequilibrios en la financiación detectados en algunos campus, y, en este ejercicio, ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Almería, que recibirá 1,83 millones, y, especialmente, la de Málaga, a la que se transferirán 3,81 millones de euros.

Todas estas cantidades han sido calculadas con datos facilitados por las propias universidades y a ellas se suman 9,5 millones de euros más asignados a dos proyectos estratégicos que beneficiarán al conjunto del sistema universitario público. El primero de ellos está relacionado con la adquisición por valor de cinco millones de euros de un supercomputador de inteligencia artificial generativa, una iniciativa que estará coordinada por la Universidad de Granada (UGR) y que dará servicio al conjunto de instituciones académicas.

El segundo, coordinado por la Universidad de Málaga (UMA), está presupuestado en 4,5 millones y posibilitará reforzar infraestructuras específicas de investigación oncológicas en el ámbito universitario andaluz. Adicionalmente, también ha destacado la transferencia de 6,08 millones de euros que adelanta el Ejecutivo autonómico para cubrir la contratación de profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, un compromiso económico que es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que materializa en los últimos días del año.

Por otro lado, y al margen del modelo de financiación, al sistema público de educación superior también se le autorizará, para este 2025, fondos por valor de 20 millones de euros contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras con el fin de dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

Esa cuantía está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Una vez recibido el "respaldo" de la Junta, estas instituciones académicas podrán compensar las actuaciones relacionadas con esa finalidad. Este plan se nutre de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.