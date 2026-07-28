Cruz Roja lleva a la provincia de Córdoba 'Voces en Red' para conectar a 360 mayores

Una voluntaria y usuaria de 'Voces en Red'. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja continúa extendiendo por toda la provincia de Córdoba el proyecto 'Voces en Red', una iniciativa que busca prevenir la soledad no deseada y favorecer la inclusión digital de las personas mayores a través de la combinación de tecnología accesible y acompañamiento humano. Gracias a este programa, cerca de 360 personas mayores de la provincia participan ya en una red de apoyo, escucha y conexión social que trasciende la distancia y las dificultades tecnológicas.

Según informa la institución humanitaria en una nota, la iniciativa, desarrollada por Cruz Roja Española con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, tiene como finalidad acercar a las personas mayores a sus entornos afectivos y comunitarios, facilitando que mantengan el contacto con familiares, amistades y personas de referencia mediante dispositivos de voz de uso sencillo.

"Pero el verdadero valor del proyecto va mucho más allá de la tecnología. Detrás de cada dispositivo hay una persona voluntaria que acompaña, enseña, escucha y ayuda a descubrir nuevas formas de comunicación. Ese acompañamiento convierte esta herramienta tecnológica en una puerta abierta a nuevas relaciones, conversaciones y oportunidades de participación social", tal y como explica María Aljama, técnica del programa de Personas Mayores de Cruz Roja.

La implantación del programa refleja además la capacidad de la institución humanitaria para llegar a todo el territorio provincial. Actualmente, 'Voces en Red' está presente en once municipios cordobeses: Montilla, Puente Genil, Baena, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Lucena, Priego de Córdoba, Rute, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo y Córdoba.

Para Cruz Roja, la soledad no deseada constituye uno de los principales desafíos sociales de la actualidad. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, tiene una incidencia especialmente significativa entre personas mayores que viven solas, cuentan con una red social limitada o encuentran dificultades para participar en la vida comunitaria.

Por ello, el proyecto pone el foco en fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de relación. A través de los asistentes de voz, las personas participantes pueden comunicarse de forma más sencilla, acceder a contenidos de ocio, información y cultura, así como desarrollar nuevas competencias digitales que favorecen su autonomía y bienestar.

Sin embargo, desde la organización destacan que el principal logro de 'Voces en Red' no se mide en dispositivos instalados, sino en conexiones humanas creadas. Cada conversación recuperada, cada llamada realizada o cada persona que vuelve a sentirse acompañada representa un paso adelante en la lucha contra el aislamiento social.

Con esta iniciativa, Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega reafirman su compromiso con la lucha contra la exclusión social, el fomento de la inclusión digital, la atención personalizada y la mejora del bienestar de los mayores y, sobre todo, el fortalecimiento de las conexiones sociales significativas entre las personas, más allá de las distancias y de la tecnología, con la meta de llegar, en todo el país, a más de 26.000 personas y la utilización de 20.000 dispositivos de voz.