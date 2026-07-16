Cruz Roja promueve en Córdoba un encuentro entre jóvenes y personas mayores para hacer frente al aislamiento veraniego

Participantes en el encuentro intergeneracional organizado por Cruz Roja. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja, con el objetivo de hacer frente a la época especialmente compleja que puede suponer para muchas personas mayores las altas temperaturas, la reducción de actividades habituales y, en muchos casos, la ausencia de familiares o personas de referencia, que pueden incrementar el aislamiento social y la sensación de soledad, ha organizado una actividad intergeneracional que ha reunido a jóvenes y personas mayores en un espacio de encuentro, convivencia y aprendizaje compartido.

Según informa la entidad humanitaria en una nota, la iniciativa, celebrada en el centro de participación para Personas Mayores de Cruz Roja en Córdoba, ha combinado juegos de memoria y dinámicas de relación que fomentan el intercambio de experiencias, conocimientos y vivencias entre distintas generaciones.

A través de este encuentro, la organización busca reforzar los vínculos sociales de las personas mayores y promover una participación activa que contribuya a mejorar su bienestar emocional. La actividad forma parte del compromiso de Cruz Roja con la prevención de la soledad no deseada, una situación que afecta a miles de personas mayores y que puede intensificarse durante los meses estivales.

"La lucha contra la soledad empieza muchas veces con algo tan sencillo como generar espacios para compartir una conversación, una experiencia o un aprendizaje común", ha destacado Valle Lara, psicóloga del programa de Personas Mayores de Cruz Roja, que ha afirmado que cuando se juntan jóvenes y mayores, descubren que ambos colectivos "tienen mucho que aportar y que recibir".

Las actividades intergeneracionales constituyen una de las herramientas que Cruz Roja utiliza para promover el envejecimiento saludable y combatir el aislamiento social, favoreciendo el contacto entre personas de distintas edades a través de experiencias significativas y enriquecedoras para todas ellas.

La institución humanitaria atiende y acompaña cada año a más de 4.000 personas mayores en la provincia a través de diversos proyectos e iniciativas, orientadas todas ellas a propiciar un envejecimiento saludable y a facilitar una vida digna y autónoma en su entorno habitual.

Dichos proyectos cuentan con financiación de la Consejería de la Junta de Andalucía de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de los fondos procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que se consignan marcando la casilla de 'Actividades de Interés Social' de la declaración de la Renta: la llamada 'x solidaria'.

Asimismo, Cruz Roja promueve otros servicios para las personas mayores, como la teleasistencia (domiciliaria, móvil y el localizador para personas con deterioro cognitivo) o los proyectos 'Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', 'Red Social para Personas Mayores: Enrédate' o 'Intervención Comunitaria para el Envejecimiento saludable en la periferia de Córdoba- Transforma', entre otros, con financiación del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación y fondos propios de la organización.