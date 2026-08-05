Cruz Roja refuerza su apoyo a las personas sin hogar ante las sucesivas olas de calor en Córdoba

Atención de Cruz Roja a las personas sin hogar ante las sucesivas olas de calor en Córdoba. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las elevadas temperaturas registradas este verano en Córdoba y la sucesión de episodios de calor extremo han vuelto a poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas que viven en la calle. Para responder a esta situación, Cruz Roja mantiene y refuerza la labor que desarrolla a través de su Unidad de Emergencia Social (UES), un dispositivo formado íntegramente por voluntariado que sale a las calles de la capital varias veces por semana para ofrecer atención básica, acompañamiento y apoyo humano.

Según ha informado la institución humanitaria, las salidas se realizan las noches de los martes, jueves y domingos, momentos en los que el voluntariado reparte alimentos, bebidas y otros productos de primera necesidad, al tiempo que mantiene un contacto cercano con las personas sin hogar para conocer su situación y facilitarles información sobre los recursos disponibles.

Durante los meses de verano, Cruz Roja adapta la ayuda que distribuye incorporando productos especialmente indicados para hacer frente al calor, como agua, leche, fruta fresca y gazpacho. En las últimas semanas, cada salida ha permitido atender a alrededor de 70 personas.

"Las olas de calor tienen un impacto especialmente duro en quienes viven a la intemperie", explica Eva Arévalo, técnica de atención a personas sin hogar de Cruz Roja en Córdoba, quien comenta que "cuando las temperaturas se mantienen durante días en niveles extremos, aumentan los riesgos para la salud y se agravan situaciones de vulnerabilidad que ya son muy complejas". Por eso, ve "fundamental que, como sociedad, no nos olvidemos de estas personas y mantengamos el apoyo durante el verano, y durante todo el año".

Detrás de esas cifras hay historias marcadas por la precariedad económica, la falta de apoyos familiares o sociales, problemas de salud y otras circunstancias que pueden desembocar en una situación de exclusión severa.

Más de medio centenar de personas voluntarias participan actualmente en la Unidad de Emergencia Social, una iniciativa que se desarrolla de forma coordinada con las entidades integradas en la Red CO-Habita de atención a personas sin hogar, entre ellas Adeat, Fundación Prolibertas, Cáritas, Fundación Don Bosco, Hogar Sí y el Ayuntamiento de Córdoba.

La UES cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y tiene como objetivo servir de puente entre las personas sin hogar y los recursos normalizados de atención social, favoreciendo procesos de inclusión y mejora de su calidad de vida.