Cruz Roja se suma a las cenas de empresa para ayudar "a miles de personas vulnerables" en Andalucía

Imagen de una voluntaria de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha una campaña para formar parte de las cenas de empresa, tan comunes en esta época del año, con la pretensión de ayudar "a miles de familias y personas de toda Andalucía que se encuentran en situación de vulnerabilidad" y que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Así lo ha indicado la organización humanitaria en una nota, que ha animado a empresas andaluzas y a sus trabajadores a que, en sus celebraciones entre compañeros, reserven algunos huecos en sus mesas y que la cuantía de esos menús se done a esta iniciativa. En relación, entregarán unos carteles para que el resto de comensales sepan que ese plato de más irá destinado a ayudar a quienes más lo necesitan, con el objetivo de que dichas celebraciones tengan un propósito de compromiso social bajo el mensaje 'Este plato se llena de solidaridad'.

Asimismo, la iniciativa se enmarca en la campaña 'Básicos para construir vidas', un llamamiento a la sociedad para prestar ayudas a las personas que atraviesan situaciones de emergencia social, "garantizando que se cubren necesidades esenciales como la alimentación, el pago de suministros, la entrega de artículos de higiene y sanitarios".

Bajo este contexto, en Andalucía, Cruz Roja atendió el pasado año a más de 48.441 personas en situación de extrema vulnerabilidad, a las que entregó este tipo de ayudas urgentes. Además, Cruz Roja desarrolla otros proyectos de inclusión, empleo, salud o educación en los que participaron 227.000 personas "para mejorar la calidad de sus vidas y garantizar sus derechos con dignidad".

Desde la organización han precisado qe "cuando un hogar no puede calentar su casa o encender la luz, los más pequeños ven interrumpido su aprendizaje y su bienestar", motivo por el que con esta campaña quieren ofrecer "el apoyo necesario para que estas familias no solo salgan adelante, sino que también puedan construir nuevas vidas llenas de esperanza". Al hilo, han trasladado su deseo a que las familias andaluzas empleen estas fechas "para compartir, cuidar y construir un futuro más justo para todas las personas".

Precisamente en este periodo, muchas familias "tienen más dificultades para mantener sus hogares calientes e incluso acceder a alimentos saludables". Por ello, Cruz Roja ha hecho este llamamiento a empresas y particulares para "sumar esfuerzos y reforzar estas ayudas, para llegar a más personas que lo necesitan".

Además de la iniciativa de las cenas de empresa, Cruz Roja ha abierto la web 'cercadeti.cruzroja.es/basicosparaconstruirvidas', en la que cualquier persona o empresa "puede hacer donaciones económicas y visualizar en qué tipo de artículo se traduce su ayuda". Tal y como ha emitido la organización humanitaria, de esta forma, con cien euros se puede sufragar una ayuda de tratamiento sanitario, con 60 euros se adquiere un kit de ropa y abrigo para personas sin hogar, y con 25 euros se dota a una familia de un kit de higiene para un mes. De este modo, han concretado que todas las donaciones son deducibles, de manera que si se donan cien euros, se pueden desgravar 80 euros en la siguiente declaración de la Renta.

En concreto, Cruz Roja ofrece a las empresas andaluzas la oportunidad de personalizar esta web "para fomentar un espíritu de cooperación solidaria entre sus empleados, creando retos solidarios y animándolos a sumarse con microdonaciones", y han precisado que todas ellas "tendrán un impacto social real en el territorio donde la empresa desarrolla su actividad", puesto que Cruz Roja "garantiza que la ayuda llega a familias y a personas de Andalucía y de cada una de las provincias donde se lleva a cabo el reto solidario".

Finalmente, Cruz Roja ha invitado a las empresas a realizar un "voluntariado corporativo" con su personal que posibilite que conozcan los proyectos sociales a los que se dirigen sus donaciones y experimentar "de forma directa el impacto de su compromiso social".