Junta destaca que la LUPA refuerza el papel de los Consejos Sociales y "fortalece la conexión entre campus y sociedad"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante el Consejo Social de la Universidad de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que la recién aprobada Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) "fortalece la capacidad de supervisión y de conexión que tienen los Consejos Sociales entre los campus y la sociedad" y crea, además, el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, garantizando que la universidad "siga siendo un motor de innovación, talento y cohesión social" para toda la comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la entrega de distinciones del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) correspondientes a 2025. Asimismo, ha subrayado que en la LUPA "se garantiza para los Consejos Sociales una partida en los respectivos presupuestos de las universidades públicas andaluzas que permita el adecuado cumplimiento de sus funciones y que se reflejará anualmente en el desarrollo del modelo de financiación de las universidades públicas".

El acto, celebrado en el Edificio Universitario 'Pedro López de Alba', también ha contado con la participación del presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre; el rector de la institución académica cordobesa, Manuel Torralbo; y el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz.

Gómez Villamandos ha asegurado que "esta cita simboliza el reconocimiento público al talento, al compromiso y a la excelencia". Así, las Medallas al Mérito Social Universitario han recaído sobre el Grupo Banco Santander, la Fundación ONCE y el Programa UCO Incluye, mientras que la Brigada Guzmán el Bueno ha sido distinguida con la Medalla Séneca a los Valores Humanos.

Además se ha entregado la Medalla al Mérito Social Universitario al profesor José Javier Rodríguez Alcaide, premiado en 2024 y que no pudo asistir a la ceremonia de julio del año pasado. "Estas medallas reconocen la firme y continuada colaboración de entidades como el Grupo Banco Santander o instituciones como Fundación ONCE con el sistema universitario español, andaluz y muy especialmente con nuestra Universidad de Córdoba", ha asegurado el consejero.

Igualmente, ha puesto de relieve el compromiso real por la inclusión que encarna el Programa UCO Incluye, con el objetivo de "generar oportunidades formativas, sociales y laborales que dignifican y enriquecen a toda la comunidad universitaria". Asimismo, a su juicio, estas distinciones "reconocen también valores como el sacrificio, el compañerismo, la solidaridad y la lealtad de las Fuerzas Armadas representadas hoy por la Brigada Guzmán el Bueno, y que son extensibles a los principios que inspiran a la universidad".

De igual manera ha querido felicitar a Rodríguez Alcaide, "catedrático emérito de nuestra querida UCO y uno de los intelectuales profundamente comprometidos con esta tierra y con la universidad". De este modo, ha abundado en el hecho de que citas como esta "nos recuerdan que el esfuerzo, el trabajo en equipo y el conocimiento cobran su verdadero sentido cuando se ponen al servicio del progreso común", porque "no podemos olvidar que, en la ciencia, en la investigación y en la innovación se encuentran las respuestas a todos los desafíos y retos que tenemos por delante".

Aparte de estos reconocimientos, en este acto ha tenido lugar la toma de posesión de los nuevos consejeros del Consejo Social de la UCO, a los que Gómez Villamandos ha dado la bienvenida, y la despedida del consejero Lucas Serrano, a quien ha agradecido su trabajo y dedicación.

Los cinco nuevos consejeros nombrados son: la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán; el presidente de la Asociación Profesional de Ingenieros de la Organización Industrial de España y Jefe Departamento SIG, Estadística, Gestión de Bienes en Diputación de Córdoba, José Luis Caballano; el CEO Gestorías Asociadas Gesthispanias, Manuel Reina; el presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO, Unai Trujillo, y Francisco Javier Delmás, profesor de Secundaria.