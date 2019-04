Cs Córdoba valora el papel del turismo, pero llama a "apostar por un sector más competitivo y superar la estacionalidad"

Publicado 14/04/2019 12:22:20 CET

"El turismo tiene que ser motor de nuestra economía y para eso hay que apostar por un sector más competitivo y superar la estacionalidad", ha afirmado el candidato de Ciudadanos por Córdoba al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 28 de abril, Marcial Gómez, quien ha incidido en que la provincia tiene "una oferta turística muy buena y variada"

A su juicio, Córdoba es "una provincia preciosa y visitable durante todo el año", en la que igual puedes hacer visitar un parque natural en Cardeña, hacer piragüismos en Montoro, o pasear por una ciudad barroca como Priego. En este sentido, ha resaltado que "Córdoba ofrece muchas posibilidades", por lo que hay que "aprovecharlas para conseguir más pernoctaciones", según ha recogido Cs en una nota de prensa.

"Córdoba cuenta con una oferta turística privilegiada, con un casco histórico Patrimonio de la Humanidad, pero no nos podemos olvidar que muchos barrios de Córdoba cuentan con auténticas joyas históricas y culturales" ha asegurado Gómez, quien también ha apostado por "poner en valor todos rincones de la provincia y promocionarlo de la mano con la capital".

Por ello, ha asegurado que el 28 abril van a mandar a Sánchez a la oposición junto a sus "socios populistas", que ha definido como "los enemigos del comercio y los que alientan la turismofobia allí donde gobiernan".

"No queremos una Córdoba de museos cerrados los fines de semana, ni con tasas o impuestos a quienes nos visitan, por eso en las próximas generales y también en las municipales tenemos una oportunidad para ganarle, a quien no apuesta por Córdoba", ha apuntado, tras subrayar que los cordobeses "no merecen unos gobernantes que sólo han traído despedidas de soltero".

"Córdoba tiene que tener un casco histórico vivo, donde desde las instituciones no se pongan trabas a quien quiere abrir un negocio, y donde convivan en armonía visitantes y cordobeses. No hay mejor embajador turístico de Córdoba que los propios cordobeses", ha aseverado.

Por último, el candidato de Cs al Congreso ha animado a los cordobeses a "llenar las urnas de votos naranjas" para conseguir que Albert Rivera sea "el presidente de todos los españoles".