Cs cree "histórico" que Parlamento debata la ley contra corrupción y que "oportunidades se han ido por alcantarillas"

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Sergio Romero, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que "muchas oportunidades se han ido por las alcantarillas andaluzas de la corrupción, hoy los andaluces tienen un partido que cumple y les protege".

El dirigente de la formación naranja ha asegurado que la ley de lucha contra el fraude y la corrupción es "algo histórico", cuyo debate de totalidad afronta este miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía, y ha añadido: "Ha costado mucho, nada menos que 39 años. Esta ley era absolutamente necesaria y ya está aquí en el Parlamento gracias al compromiso y la palabra de Cs".

Romero ha subrayado que para algunos no es que resultase imposible, "solo que no querían hacerlo posible", según ha informado Cs por medio de una nota de prensa.

"No querían quitar el barniz a su gestión y enseñar la verdadera cara de lo que estaban haciendo con Andalucía, para que no salieran las manchas de los ERE, de los cursos formación, Isofotón, Invercaria, etc.

Manchas tan dolorosas y vergonzantes como tener a dos ex presidentes condenados por la justicia. Ningún andaluz se lo merece", ha manifestado el parlamentario andaluz.

En esta línea, el portavoz parlamentario de la formación naranja ha recordado que esta ley va en el ADN de Ciudadanos.

"Si no fuera por Cs esta ley no habría llegado nunca. Todos hemos sufrido la corrupción en Andalucía y hemos tenido que pagar un precio muy alto en forma de desempleo, de descrédito, de falta de oportunidades, y de falta de infraestructuras", ha espetado.

Romero ha pedido "un poco de seriedad, humanidad y de utilidad", porque "con el dolor que hay y las muertes que está habiendo no es necesario ni responsable ir a elecciones. Nos pagan un buen sueldo para ser responsables y solucionar problemas, no para crearlos", ha zanjado el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía.