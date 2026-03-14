La Junta tramitó un 9% más de reclamaciones de consumo en 2025 y supera las 13.500

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, dirigida por Antonio Sanz, ha presentado el balance de las actuaciones realizadas en 2025 para proteger los derechos de los consumidores coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Así, destaca la tramitación de un 9,23 'pr ciento más de reclamaciones que en 2024, con un total de 13.562, realizó 8.762 inspecciones, abrió 2.202 expedientes sancionadores.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el compromiso de la Administración regional en materia de consumo se tradujo el pasado año en una "intensa actividad" en los distintos ámbitos de actuación de la Dirección General de Consumo se concretó en 2025 en la tramitación de 13.562 reclamaciones presentadas ante la Administración autonómica, lo que supone un incremento del 9,23% respecto al año anterior, siendo los sectores más reclamados los relacionados con el suministro eléctrico (1.226), las compras por Internet (882), las grandes superficies comerciales (853), el comercio minorista (845) y el suministro de agua (642).

Al hilo, en materia de inspección y control del mercado, se realizaron 8.762 actuaciones inspectoras, que dieron lugar a 14.997 actas o informes, visitándose 12.377 establecimientos y tomándose 460 muestras de productos para su análisis. Como resultado de estas actuaciones, se iniciaron 2.202 expedientes sancionadores y se resolvieron 2.241, con sanciones impuestas por un importe superior a 8,1 millones de euros.

Asimismo, el Sistema Arbitral de Consumo de Andalucía "continúa consolidándose como una herramienta eficaz para la resolución extrajudicial de conflictos entre empresas y personas consumidoras", puesto que, durante 2025, se recibieron 795 solicitudes de arbitraje y se dictaron 1.041 laudos, con más de 5.300 empresas adheridas actualmente al sistema.

A este trabajo de la Junta de Andalucía se suma la labor de la red de 177 Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) existentes en Andalucía, que contribuyen a acercar los servicios de consumo al conjunto del territorio.

DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Además, la directora general de Consumo, Milagros de Borbón, ha aprovechado la conmemoración de esta efemérides para señalar que "2026 es un año especialmente importante para el conjunto de las personas consumidoras en la comunidad autónoma, ya que la Junta de Andalucía refuerza la protección de los derechos en materia de consumo" con la puesta en marcha del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2026-2028, y de la aplicación móvil de la Hoja Electrónica de Quejas y Reclamaciones (Hoj@), que supone un "salto en la digitalización y modernización de los servicios públicos y en la atención ágil y efectiva de las personas consumidoras y usuarias cuando tienen alguna controversia con alguna empresa".

Junto a estas herramientas, la Dirección General de Consumo desarrolla una "intensa labor" a lo largo de todo el año en ámbitos como la inspección y el control del mercado, la mediación y arbitraje en conflictos entre empresas y personas consumidoras, y la promoción de la educación en consumo responsable. Estas actuaciones "contribuyen a reforzar la confianza en el mercado, garantizar el cumplimiento de la normativa y fomentar relaciones de consumo más transparentes y equilibradas".

De Borbón ha precisado que el servicio público esencial que brinda Consumo Responde, un canal de información y orientación referente a nivel andaluz y nacional. A través de su web, redes sociales y otros canales de atención, este servicio facilita a la ciudadanía "información clara y accesible" sobre sus derechos, los recursos disponibles y los pasos a seguir ante posibles incidencias en sus relaciones de consumo.

Asimismo, ha resaltado el crecimiento de Consumo Responde como servicio público de información y recursos en materia de consumo referente a nivel andaluz y nacional. Este servicio a la ciudadanía, articulado en tres canales --teléfono, web y correo electrónico--, se saldó con 22.193 consultas atendidas a través de la línea telefónica gratuita 900 21 50 80; un total de 3.880 a través del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es'; y 1.329 consultas atendidas vía formulario de la web 'www.consumoresponde.es'. En total, Consumo Responde atendió 27.402 consultas de personas consumidoras, una media de 75 cada día. A estas consultas, se suman las recibidas en los Servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ascendieron a 7.491. En suma, se han recibido 34.893 consultas ciudadanas.

Por su parte, Consumo Responde mantiene una activa labor informativa a través de sus perfiles en redes sociales, especialmente en Facebook, Instagram y X, donde difunde "de forma ágil y accesible" contenidos de interés para la ciudadanía. A través de estos canales, que cuentan con una comunidad de casi 13.000 seguidores, se ofrecen consejos prácticos, información sobre derechos de las personas consumidoras, alertas sobre posibles fraudes o prácticas irregulares y recomendaciones "para fomentar un consumo responsable y seguro".

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados --salvo festivos--; así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es', y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook ('www.facebook.com/consumoresponde') e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.