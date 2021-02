Cs decidirá sobre la continuidad de la edil de Servicios Sociales de Córdoba conforme a los informes técnicos

CÓRDOBA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado (Cs), ha asegurado este lunes que decidirá sobre la continuidad o dimisión de la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), conforme a "los informes técnicos", tras el anuncio de IU y Podemos de llevar a los juzgados al alcalde, José María Bellido (PP), y dicha edil si no dimite o es cesada ante su trabajo como procuradora.

En una rueda de prensa, junto al delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), Dorado ha manifestado que IU y Podemos "están en su derecho de hacer lo que consideren oportuno", si bien ha defendido que "Eva actuó con total transparencia e informó por escrito de su actividad al inicio del mandato en la declaración de actividad, como hemos hecho todos, y en su día no se consideró necesario tener que hacer la solicitud de compatibilidad".

No obstante, ha señalado que "se han pedido los informes jurídicos correspondientes y en base a esos informes se actuará de una manera u otra", a lo que ha añadido que "sorprende que desde IU se haya dicho que ha ocultado la información", cuando "eso es mentira", ha advertido, precisando que "ella informó de su actividad al inicio del mandato".

Por tanto, ha pedido "esperar a ver qué dicen los técnicos municipales y a partir de ahí, ya se verá qué se hace", al tiempo que ha subrayado que "lo que haya que regularizar, lo va a regularizar", pero ha insistido en que "quede muy claro que ella en ningún momento ha ocultado información, no ha habido opacidad de ningún tipo y ha sido totalmente transparente, ni tampoco ha habido mala fe".

En este sentido, el edil de Cs ha expresado que "IU y Podemos hagan lo que quieran, están en su derecho, pero tampoco tienen fuerza moral para ir a muchos sitios", a lo que ha añadido que "ellos verán lo que hacen y lo que consiguen". "Si su forma de hacer política y oposición es esa a base de judicializar cosas de dudosa recorrido, adelante, aquí estaremos para lo que ha haga falta", ha dicho.

Preguntado sobre por qué dice que IU y Podemos "no tienen fuerza moral" para presentar un recurso ante los tribunales, Dorado ha cuestionado "si Podemos e IU no tienen ninguna cosa por ahí que decir, que no tienen ningún tipo de juicio ni de nada", si bien ha abundado en que "pueden hacer lo que quieran". "Ellos han mentido, porque han dicho que no informó y ella sí informó", ha afirmado, para apostillar que "a partir de ahí, ya tienen toda la fuerza moral".

También ha indicado que dicho tema no se ha abordado en la Junta de Gobierno Local entre PP y Cs, porque "se está a la espera de los informes técnicos y en base a los datos se verá qué solución se le da a la situación", ha remarcado.

Además, ha insistido en que la delegada de Servicios Sociales tiene "contratada a una persona a jornada completa y no dedica ningún tiempo" a la labor de procuradora, a la vez que ha mencionado que "ella con toda su buena fe contrató a esta persona para no dedicar ningún tiempo como procuradora y dedicarse al cien por cien a la labor en la Delegación y así lo ha estado haciendo, sabiendo que era compatible, pero desconocía que esa compatibilidad había que pedirla en el Pleno", ha declarado Dorado, quien ha elogiado "el trabajo formidable" de Timoteo.