Cs dice que PSOE-A y Adelante no están en la comisión porque “no quieren trabajar” y les pide "menos ruido"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Fran Carrillo, ha afirmado este martes que PSOE-A y Adelante Andalucía no están en la comisión parlamentaria para la recuperación económica y social de la comunidad porque "no quieren trabajar" y les ha pedido "más colaboración y menos ruido".

En un comunicado, ha defendido que desde Ciudadanos se escucha a la sociedad civil, "mientras que desde el PSOE y Adelante Andalucía no van a la comisión y no escuchan lo que quieren los andaluces, los colectivos y las asociaciones". "La oposición no está porque no quiere trabajar", ha espetado Carrillo.

Ha destacado la buena gestión de la Junta durante la crisis sanitaria: "Hemos planificado, hemos gestionado y hemos sacado adelante medidas como el Plan Aire que dará trabajo a 19.000 andaluces que lo necesitan; la tarjeta monedero, que dará una ayuda económica a muchísimas familias que lo están pasando mal, o las tres comidas al día para alumnos sin recursos a través de la Consejería de Educación".

Carrillo ha lamentado que algunas formaciones favorezcan "política y económicamente a los de su color político" y ha señalado que la Junta está gestionando la situación "sin mirar el carné de nadie". Ha acusado al PSOE-A de "boicotear ayudas como la tarjeta monedero" y ha considerado "muy triste ver el desprecio del Gobierno central a Andalucía sólo porque ya no gobierna el Partido Socialista".

"Nos pueden despreciar a nosotros, pero no deberían despreciar a los andaluces", según Carrillo, quien ha apuntado que "Andalucía ha caminado sola durante 3 meses".

Por último, el portavoz adjunto del grupo Ciudadanos ha recordado que el estado de alarma ha concluido, pero "muchas personas siguen viviendo una situación de emergencia". Ha incidido en que se necesita "más lógica y menos partidismo" y ha querido dejar claro que mientras Cs esté en el Gobierno andaluz seguirá reclamando al Ejecutivo central todo lo que corresponde a esta tierra.