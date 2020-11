Cs: Una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta sería "el mejor favor" que se le haría "al coronavirus"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha considerado este miércoles que la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021 por parte de alguno de los grupos de la oposición sería, "en estos momentos que estamos viviendo" de pandemia, "el mejor favor que se le puede hacer al coronavirus", por lo que espera que no se registre ninguna.

Así lo ha manifestado el representante de Cs en una rueda de prensa en el Parlamento a dos días de que, este próximo viernes, finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos que ha elaborado el Gobierno andaluz del que forma parte su partido junto al PP-A.

Sergio Romero ha dicho que, "a día de hoy", no tiene "ninguna constancia" de que se vaya a presentar alguna enmienda de totalidad, y, en cambio, sí tiene la "esperanza" de que ningún grupo la presente porque todos ellos "entiendan el momento que estamos viviendo" y "sepan que pueden contar con este Gobierno para mejorar los Presupuestos" vía enmiendas parciales para incorporar partidas que sean "necesarias, viables, útiles para los andaluces en cualquier materia sanitaria, educativa o para el fomento del empleo".

"Ahí va a estar el Gobierno tendiéndoles la mano siempre", ha dicho el portavoz de Cs en alusión a los grupos de la oposición, a los que estos Presupuestos están "abiertos" a las posibles "mejoras" que puedan plantear, según ha subrayado Sergio Romero, quien ha recordado en ese sentido que los anteriores del Ejecutivo de Juanma Moreno ya incorporaron "enmiendas de todas las fuerzas políticas", algo que "en esta ocasión también haremos", según ha avanzado.

Frente a ello, ha incidido en que una enmienda a la totalidad sería "una declaración de inutilidad", y equivaldría a "decirle a Andalucía que no te gusta nada de 40.188 millones", que es el importe al que asciende el proyecto de cuentas públicas para el año que viene.

En esa línea, se ha preguntado cómo se le podría explicar a los andaluces que "no te gusta nada del Presupuesto más social de la historia, nada de 18.243 partidas" de las que éste consta, y ha sostenido que "darle ahora mismo un portazo a las necesidades que tiene Andalucía es demostrar muy poco compromiso con los andaluces".

LA HORA DE "QUITARSE LAS CARETAS"

Así, el diputado de Cs ha considerado que "llega el momento de quitarse las caretas y hacer política de altura", que es lo que reclaman los andaluces, que "sólo admiten que luchemos por la pandemia", según ha defendido.

Romero ha insistido en defender que los Presupuestos cobran "más importancia todavía" ahora "dadas las circunstancias lamentablemente que tenemos de pandemia", y ha subrayado que los que ha diseñado el Gobierno andaluz son "los que necesita Andalucía para hacerle frente al Covid, para proteger a los andaluces y para salvar el máximo número de empleos posibles en este momento".

En definitiva, son los Presupuestos "para salvar vidas y para salvar la economía andaluza", según ha abundado el portavoz de Cs, que ha definido como "responsables" las cuentas que ha presentado el Ejecutivo de Juanma Moreno, porque en ellas "se cumplen las tres reglas fiscales de estabilidad y sostenibilidad financiera", además de que son "realistas con las circunstancias que estamos atravesando".

Son también, según ha continuado, unos Presupuestos "absolutamente extraordinarios, configurados concienzudamente para una situación tristemente excepcional", en la que la pandemia está provocando "un impacto muy virulento en la economía", y "expansivos, los más ambiciosos de la historia de Andalucía".

"LA MEJOR ARMA PARA COMBATIR" EL COVID

"Son la mejor arma para combatir y para batir al virus", según ha expresado Sergio Romero, quien en esa línea ha valorado también que son los Presupuestos "más sociales", priorizando la inversión en sanidad, que "alcanza el siete por ciento del PIB" andaluz, así como reflejando la "apuesta firme y decidida" de Cs por la educación.

"Y, por supuesto, sin olvidarnos de los más débiles, de los más necesitados, de los más vulnerables" a través de las políticas sociales, con "el presupuesto más alto de la historia en dependencia, subiendo las pensiones no contributivas un cuatro por ciento, mejorando la atención en residencias a personas discapacitadas, a mujeres víctimas de la violencia de género y a la infancia", según ha enumerado el portavoz de Cs.

Igualmente, ha subrayado que son también "unos presupuestos para favorecer el impulso y la recuperación económica de Andalucía", y en los que ha reconocido que "crece el capítulo de Personal, pero no el de amiguetes", según ha apostillado, sino "el capítulo de profesionales, de funcionarios que estén al servicio de los andaluces en materia educativa, sanitaria y de políticas sociales".

"Estos son los Presupuestos de la esperanza para Andalucía, de la confianza en salir juntos de esta crisis", según ha sentenciado Sergio Romero, quien ha insistido en señalar que "la calle está pidiendo de sus gobernantes responsabilidad, utilidad y unidad, y, desde luego, la mejor forma y el momento más necesario para demostrar a los andaluces que estamos a la altura, que somos responsables, que somos útiles y que somos capaces de llegar a acuerdos es este", para "aparcar la soberbia política, el interés de los partidos y nuestras diferencias", ha añadido.

Por eso, ha remarcado que "ahora es el momento de que los partidos de la oposición les digan a los andaluces qué es lo que quieren hacer", y deben "elegir entre ser útiles, apoyar, enmendar, mejorar, aportar y solucionar de la mano los problemas que tenemos todos encima, o si prefieren ponerse de perfil, mirar por sí mismos pero no mirar por los andaluces".

Ha garantizado que la mano de Cs "va a estar siempre tendida", porque "sabemos que los grupos de la oposición son necesarios y pueden aportar mucho a Andalucía", y ha dicho que espera que éstos estén "a la altura".

Romero ha dirigido un mensaje concreto al PSOE-A, del que quiere que entienda y digiera "de una vez por todas que en Andalucía está en la oposición", desde donde "se puede crecer, se puede ser útil y se puede tener sentido de Estado", y al que ha pedido que "se apunte al carro de la utilidad, que ya va siendo hora".

Al hilo, ha reivindicado el papel de Cs en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que ha diseñado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"En Madrid, podríamos haber tomado la postura de decirle 'no' a todo" al Gobierno, "pero eso es sinónimo de ser inútil, de la inutilidad", y, en vez de eso, "sentándonos, siendo responsables y propositivos", Cs ha "conseguido que no se suba el IVA al diesel, a la sanidad, a la educación concertada y a la especial, y que no se suba el IRPF a los españoles", según ha valorado Sergio Romero.