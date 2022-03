Cs: “Las medidas del Gobierno central llegan tarde, sin transparencia y sin consenso, sólo bajo el criterio de Sánchez”

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha manifestado este miércoles que las medidas del Gobierno central aprobadas ayer en el Consejo de Ministros "llegan tarde, sin transparencia y sin consenso, solo bajo el criterio de Pedro Sánchez".

En rueda de prensa, Teresa Pardo ha afirmado que "la sociedad se muestra decepcionada por la actuación del señor Pedro Sánchez", porque el Gobierno de España "nos trae un decreto negociado por nadie, ni con sus propios socios, que no tiene transparencia, no sabemos el contenido del mismo, y que llega tarde", y mientras tanto "escuchamos a la ministras Teresa Ribera o Nadia Calviño decir que estas medidas se iniciarán dentro de tres semanas, cuando la situación no puede esperar más y es insostenible".

"¿A qué espera el señor Sánchez para coger las riendas y tomar medidas reales y efectivas ya?", se ha preguntado la portavoz naranja, al tiempo que ha recordado que en países vecinos ya se han tomado medidas, como en Portugal, "donde hace un mes se bonificó el combustible un 40%, y no el 20% como aquí", y, además, "no sabemos cómo se va a aplicar, porque las gasolineras aún no saben nada".

Asimismo, la portavoz liberal ha defendido el trabajo de Ciudadanos y ha señalado que "desde todas las instituciones donde gobernamos llevamos casi un año pidiendo que se rebajen los impuestos al IVA superreducido del 4% de la energía, los carburantes y el gas".

"La inflación es del 9,8%, toca máximos desde 1985, la cesta de la compra se ha incrementado un 20%, las empresas están asfixiadas porque no pueden hacer frente al suministro eléctrico para producir sus materias, los transportistas en la calle, los agricultores y ganaderos desesperados, y los ciudadanos en una situación incomprensible, y, hoy mismo, nos encontramos con que 54 empresas ya aplican ERTE en Andalucía", ha apuntado la portavoz del grupo Ciudadanos.

Ha agregado que afortunadamente, el día 2 de diciembre de 2018, los andaluces hablaron en la urnas y pusieron en el Gobierno andaluz "a un partido liberal cuya premisa es la bajada de impuestos". "Tres bajadas de impuestos hemos hecho ya, porque nos corresponde ayudar a los ciudadanos", ha afirmado la portavoz liberal.

Por último, Pardo ha elogiado que el Gobierno andaluz haya ampliado el decreto de sequía, "uno de los problemas más preocupantes de nuestra región", con una dotación de 141 millones de euros.

