Cs muestra su satisfacción por que el dictamen de la comisión de la Faffe acoja "el 100%" de sus conclusiones

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha debatido y aprobado este lunes el dictamen de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) presentado por el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), el cual ha salido adelante con 58 votos a favor y 39 en contra.

Así lo ha recordado en una nota el diputado y portavoz naranja de dicha comisión, Juan de Dios Sánchez, que afirma que "estamos satisfechos porque todas las conclusiones de Cs han quedado recogidas, y con este dictamen ha quedado patente y demostrado que la Faffe jamás debió existir. Es el SAE el que debe gestionar las políticas activas de empleo, como se está haciendo ahora gracias a Cs".

Sánchez ha lamentado las trabas puestas por algunos partidos para "obstaculizar" la comisión. "Lo han intentado desde el primer momento, no veían la necesidad de esta comisión y algunos incluso no han asistido a la misma en los últimos meses, lo que da lugar a pensar que no les importaba en ningún momento saber la verdad de lo que había pasado en la Faffe", ha subrayado el parlamentario liberal

Asimismo, el portavoz de la comisión ha enumerado algunas de las irregularidades producidas en el seno de la fundación, como "la falta de transparencia y principios constitucionales a la hora de acceder a este empleo público o el convenio colectivo en el que los propios trabajadores llegaron a ponerse su sueldo; gracias a ello, el señor Fernando Villén se pudo subir el sueldo casi 30.000 euros en cuatro años, llegándose a pagar sobresueldos de hasta 1.200 euros para algunos trabajadores, concretamente 73".