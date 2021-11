Cs pide a Espadas que "corte los cordones" con Sánchez y sea "valiente" para apoyar el Presupuesto de la Junta

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha instado este miércoles al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que "corte los cordones" que, en su opinión, le atan con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sea "valiente" para aprobar el proyecto de ley de los Presupuestos "más expansivos de la historia de Andalucía", correspondientes al próximo ejercicio de 2022.

Así lo ha manifestado la portavoz de Cs en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha incidido en que los Presupuestos andaluces del año que viene son "unas cuentas esenciales para revertir, reactivar y ayudar a esta región a seguir despegando y saliendo de esta crisis, y más ahora con la Covid".

En esa línea, ha dicho que "esperemos que todos los partidos estén a la altura", y al respecto ha lamentado los "vaivenes" que, en su opinión, ha ido dando Juan Espadas en los últimos días en torno a los Presupuestos, porque "primero dijo que sí" los iba a apoyar, "luego que quizá, y ahora dice que no".

Teresa Pardo ha sostenido que el secretario general del PSOE-A "aquí no manda", porque "es un títere de Sánchez, y va a hacer lo que él diga, un no es no". Y ha continuado preguntándose que, "si tan importante son estas cuentas para Espadas, cómo se opone a los Presupuestos más expansivos de la historia de Andalucía, que se incrementan en un 9%" en relación a los de 2021, y que "aumentan las partidas para educación, sanidad y políticas sociales".

La portavoz de Cs ha considerado que "sólo hay una justificación" para rechazar el proyecto de Presupuestos de la Junta, que pasa por "los intereses partidistas, que es lo que lleva a cabo el Partido Socialista", según ha añadido antes de insistir en que, "después del Congreso" que el PSOE-A celebró el pasado fin de semana en Torremolinos (Málaga), "es evidente que manda Sánchez, y aquí simplemente se van a acatar las directrices" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

Frente a eso, Teresa Pardo ha pedido a los socialistas que "sean valientes, que se armen de coraje y, por una vez, alcen la voz para ayudar a Andalucía y a los andaluces", y a Juan Espadas que "corte los cordones con Sánchez, que pelee por Andalucía", y que también reclame un "fondo Covid" para las comunidades autónomas para 2022 y una "financiación justa" para Andalucía.

La portavoz de Cs ha agregado que "no se puede exigir más sanitarios y decir que no a un Presupuesto" donde la inversión en sanidad "supera el 7,4% del PIB" andaluz.

Teresa Pardo ha concluido realizando un llamamiento a los partidos para que "estén a lo que nos toca a todos los parlamentarios, en la responsabilidad que lleva el cargo, en dejar los intereses partidistas y seguir peleando por los intereses de Andalucía". "Espero que los partidos, por una vez, se corten el cordón umbilical con sus jefes y apoyen a los andaluces", ha zanjado la portavoz de Cs en la Cámara autonómica.