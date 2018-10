Cs: PP y PSOE apuestan "por las mismas fórmulas" para combatir el paro, "que deben considerar una maldición bíblica"

Publicado 02/10/2018 13:08:39 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha lamentado este martes el "nuevo repunte del paro" que se ha conocido a tenor de los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y ha criticado que el bipartidismo del PP y PSOE "viene apostando por las mismas fórmulas para combatir lo que ellos deben considerar una cosa estructural o una maldición bíblica que no se puede combatir de ninguna manera".

Así se ha pronunciado el diputado nacional de Cs y secretario de Comunicación de Andalucía, Guillermo Díaz, que ha atendido a los periodistas en Sevilla junto a candidata de Cs por esta provincia, Ana Llopis, en el marco de un encuentro con jóvenes y afiliados de una carpa de 'España Ciudadana'; y tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Andalucía ha aumentado en el mes de septiembre en 12.021 personas, lo que supone un incremento del 1,52 por ciento respecto al mes anterior, alcanzando los 804.598 desempleados en esta comunidad autónoma.

Tras censurar que PP y PSOE siempre apuesten por las mismas fórmulas a pesar de que se obtengan los mismos resultados, el dirigente de la fuerza naranja ha explicado que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados una ley contra la precariedad laboral con fórmulas nuevas y "con propuestas que no se han probado".

Por eso, Guillermo Díaz ha pedido a sendos partidos "que dejen probar a otros". "Si el PP y el PSOE no han sido capaces de evitar los datos del paro, que no son aceptables para una democracia moderna y una economía dinámica, que dejen paso a otros con ideas nuevas, que no moleste y se echen a un lado", ha zanjado.