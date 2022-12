Cs reclama al Ayuntamiento de Granada parques infantiles accesibles y “mayor atención” a los centros de discapacidad

GRANADA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha visitado esta tarde la asociación Autismo Granada donde se ha reunido tanto con sus directivos, para escuchar las demandas del colectivo, como con las familias granadinas que acuden a este centro, pidiendo al Ayuntamiento parques infantiles accesibles y "mayor atención" a este tipo de centros.

Lo ha hecho para visibilizar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este sábado, según ha informado Cs en una nota de prensa este viernes.

"Hoy desde Cs nos solidarizamos con todas las personas con diversidad funcional, y concretamente con las que sufren trastorno del espectro autista en Granada y sus familiares. Lanzamos al cielo globos luminosos, que al igual que estas maravillosas personas están llenas de luz en su interior", ha expresado la portavoz del partido liberal.

"Nosotros no hemos dejado de atender a las personas con discapacidad ni un solo día, y los granadinos y granadinas lo saben", ha señalado, para añadir que "no hay en toda Granada un partido que haya luchado tanto por la inclusión como Ciudadanos y tampoco, y es una realidad contrastable, no hay un candidato más sensibilizado con esta cuestión como yo misma, pues para entender en profundidad la discapacidad hay que vivirla de muy cerca".

Por todo ello, Concha Insúa ha reclamado al Ayuntamiento de Granada "mayor atención y sensibilidad a todos y cada uno de los centros de personas con discapacidad".

"Me sabe mal tener que recordar a nuestro alcalde que la Ley de Servicios Sociales establece como competencia de los Ayuntamientos, por delegación de la Junta de Andalucía, la gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso", ha afirmado Insúa.

Ha insistido en que "no puede olvidarse de esta responsabilidad tan importante, pues nos consta que son muchos los centros de nuestra ciudad que precisan de medidas urgentes de mantenimiento, especialmente ahora que llega el mal tiempo". "También exigimos al resto de formaciones políticas que trabajen por cambiar la normativa municipal y los parques infantiles sean accesibles para todos".

"Desde Cs seguiremos en nuestro empeño por conseguir una igualdad real y efectiva entre todas las personas, independientemente de sus capacidades. La accesibilidad universal, la atención individualizada y la sensibilidad hacia la diversidad deben ser una prioridad para todos los representantes políticos como lo es para Ciudadanos", ha concluido Insúa.