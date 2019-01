Cs pide al Gobierno medidas para evitar "la caída en picado" de precios de cítricos por supresión de aranceles

Actualizado 29/01/2019 12:08:53 CET

CÓRDOBA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez Balsera, ha anunciado que su formación ha llevado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas en las que se insta al Gobierno a "tomar medidas para frenar la caída en picado del precio de los cítricos, provocada por la reducción de aranceles a productores de países ajenos a la Unión Europea, como Sudáfrica".

Según ha informado un comunicado de la formación naranja, la iniciativa se lleva a cabo justo la misma semana en la que la Cámara de Comercio de Córdoba hiciera público un informe de la Mesa de Cítricos en el que se alertaba de que la producción de Palma del Río, Fuente Palmera, Hornachuelos o Posadas se había devaluado más de un 40 por ciento en sólo un año, alcanzando el precio más bajo desde hace un lustro.

"En Ciudadanos vamos a seguir mirando la oposición ante un gobierno ausente o de perfil en las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y seis países de África que va acabar a medio plazo con los aranceles a la importación de cítricos, y que es en buena parte el causante de la bajada de precio de nuestra producción de naranjas", ha apuntado al respecto Gómez Balsera.

El diputado ha señalado que "los municipios cordobeses y Andalucía entera no se merecen un gobierno que no defienda nuestra agricultura". Del mismo modo, los españoles "no nos merecemos un gobierno con un presidente turista, que no es capaz de luchar por los intereses de su país".

De esta forma, el también portavoz provincial de Ciudadanos en Córdoba ha recordado que entre las preguntas formuladas al Gobierno están conocer "qué solución les ha ofrecido el Gobierno a los agricultores que se ven obligados a malvender sus productos" y si piensa "desarrollar o activar medidas de prevención de crisis y de gestión del riesgo para hacer frente a escenarios extraordinarios en el sector".

Además, quieren saber si el Ejecutivo instará a las instituciones europeas a aplicar la cláusula de salvaguarda del Acuerdo de Asociación Económica firmado por la Unión Europea y seis países de la Comunidad de Países de África Meridional.