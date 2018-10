Cs solicita una comisión de investigación sobre las tarjetas de la Faffe al no convencerle las explicaciones de Carnero

Publicado 31/07/2018 19:11:24 CET

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado en la Cámara autonómica una solicitud de comisión de investigación referente "al presunto uso fraudulento e irregular de las tarjetas de crédito de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) pues la comparecencia del consejero de Empleo, Javier Carnero, "no ha convencido a Cs ni a nadie", por lo que "estamos ante un inmenso mar de dudas que no vamos a permitir".

"Lamentamos que haya sido una comparecencia con preguntas pero sin respuestas. Salimos muy decepcionados porque teníamos la expectativa de resolver dudas. Pero el consejero ha llegado a decir literalmente que no conocía por qué el exgerente de la Faffe, Fernando Villén, tenía tarjetas de la Faffe", ha explicado el líder andaluz de Cs en rueda de prensa tras la comisión extraordinaria de Empleo, para después asegurar que "estamos ante una prueba evidente de una situación bochornosa para los andaluces como es que alguien se vaya a un puticlub a costa de los propios andaluces".

A su juicio, "la incertidumbre y la falta de credibilidad han sido la tónica predominante de las palabras del consejero", quien, como ha lamentado el máximo responsable andaluz de la formación naranja, "no ha dicho a qué cuentas estaban vinculadas las tarjetas, quién autorizó esas tarjetas, no nos creemos que alguien abra dos tarjetas y las cargue a la Junta y nadie lo controle, no ha dicho si en las auditorías de la Faffe, cuando se integró en el SAE, se detallaban dichas tarjetas."

Asimismo, Marín ha criticado el "espectáculo bochornoso de PSOE y PP, quienes se tiran los trastos a la cabeza y ninguno de los dos está legitimado para hablar de corrupción", al tiempo que ha alertado sobre el hecho de que Carnero "ha hablado de 23.000 euros más, aparte de los 15.000 que se sabían". "Por tanto, podríamos estar ante algo mucho mayor de lo que se dijo en un principio", ha finalizado.