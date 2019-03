Cs traslada a la oposición la propuesta para eliminar aforamientos tras el "logro" de sumar al PP-A

Actualizado 12/03/2019 12:43:53 CET

Replica al PSOE-A que "la aberración es no cumplir con su palabra"

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha trasladado este martes a los partidos andaluces de la oposición --PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox-- la proposición de ley que ha registrado junto al PP-A al objeto de suprimir los aforamientos en la Comunidad al presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos. Además, ha tildado de "logro" que los 'populares' "se hayan sentado en la mesa y hayan tenido que firmar una iniciativa legislativa" con dicho objetivo.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con ATA, el portavoz parlamentario del grupo naranja, Sergio Romero, ha considerado que "es un gran paso" la firma por parte del PP-A de la referida iniciativa, incluida en el acuerdo de gobierno de sendos partidos. "Es un logro de cara a la sociedad, a nivel de regeneración democrática y digno de reconocer", ha sostenido.

Por contra, ha apuntado que la regeneración democrática "sí va en el ADN de Cs", una formación que persigue "eliminar privilegios y que los políticos seamos iguales que los ciudadanos ante la justicia". "Para nosotros sí es una prioridad", ha remachado Romero.

Así, aunque asume que, como ha apuntado el PP-A, es un proceso "complejo" que requiere una reforma del Estatuto de Autonomía, el portavoz de Cs ha considerado que "si hay voluntad política, especialmente por parte de los que aún han firmado la propuesta, en un periodo razonable de tiempo podremos eliminar este privilegio".

De hecho, un día después de haber registrado la iniciativa legislativa en la Cámara autonómica, ya se la han trasladado al PSOE-A, a la confluencia de Podemos e IU y a Vox con la intención "de que también se sumen a ella".

"Estoy convencido de que todos los políticos que nos sentamos en el Parlamento andaluz queremos ser iguales que el resto de ciudadanos ante la justicia", ha proseguido el portavoz de Cs, que ha asegurado que no iban a dejar atrás al resto de formaciones: "Por supuesto que siempre vamos a contar con el resto de partidos, que tienen sobre la mesa ya la posibilidad de sumarse a que ningún político tenga ese beneficio ante la justicia".

"ABERRACIÓN ES NO CUMPLIR LO FIRMADO"

Asimismo, y después de que el PSOE-A haya calificado de "aberrante" que los socios en el Gobierno andaluz estén dispuestos a plantear una reforma del Estatuto para la supresión de los aforamientos "de espaldas" al resto de formaciones políticas y sin diálogo; Romero ha replicado a los socialistas que "la aberración es no cumplir con su palabra".

Tras apuntar que el texto legislativo es "bastante concreto" dado que "se limita a los aforamientos", el dirigente de Cs ha insistido en que "la mayor aberración es que después de que firmase su supresión en junio del 2015, pasados tres años, el PSOE-A no se hubieran planteado siquiera llevar acabo algo que habían comprometido".

"Cada uno se retrata y desde luego la aberración es no cumplir con su palabra, no sólo con Cs", ha añadido antes de insistir en que los miembros del partido naranja quieren ser "iguales que el resto de los ciudadanos y no mantener ese privilegio".