Cs ve a PSOE-A y Adelante "indignos" de sus escaños al rechazar en pandemia el Presupuesto 2021: "¿Les queda humanidad?"

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha advertido este miércoles a los diputados del PSOE-A y Adelante Andalucía de que "votar hoy 'no'" a los Presupuestos que ha diseñado la Junta para 2021 "les hará indignos del escaño que ocupan para los 8,5 millones de andaluces que sufren la pandemia y la crisis" de la Covid-19, y "no merecerán estar sentados" en el Parlamento, al tiempo que les ha preguntado si les queda "algo de humanidad".

Así lo ha planteado el portavoz de Cs durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, y como réplica a las enmiendas a la totalidad de dichas cuentas que han presentado tanto el PSOE-A como Adelante.

Sergio Romero ha pedido "disculpas" a los parlamentarios de sendos grupos de la oposición "por hablarles con tanta dureza, pero no por el fondo de este discurso". "No consigo entender cómo no se les mueve nada por dentro en el momento en el que estamos", ha añadido en esa línea el portavoz de Cs, quien ha aludido así a la pandemia de la Covid-19.

Al respecto, ha preguntado a los representantes del PSOE-A y Adelante si son "capaces de salirse de su uniforme de políticos y ponerse en la piel de un paciente Covid", si se han parado "a pensar, siquiera por un instante, en cuánto dolor llevamos ya a la espalda", o "cuánto más creen que podremos soportar".

"¿Cuánto tiempo más tendremos que escucharles enumerar excusas sabiendo que nunca, jamás, tuvieron la más mínima intención de presentar algo que no fuera una enmienda a la totalidad?", ha continuado preguntando el portavoz de Cs, quien también ha cuestionado a los parlamentarios de PSOE-A y Adelante si "no se dan cuenta del momento tan duro que vivimos", y si no les da "vergüenza salir huyendo ahora, cuando más le necesita la gente".

"¿Les queda ya algo de humanidad?", ha preguntado también Sergio Romero a PSOE-A y Adelante, a quienes ha reprochado que "cada vez que salen a defender una enmienda a la totalidad están matando lo que convierte a la política en arte, que es el acuerdo entre diferentes".

LAS "MISERIAS" DE LA "POLÍTICA DE PARTIDOS"

En esa línea, ha aseverado que "el coronavirus es el espejo donde se han visto reflejadas todas y cada una de las miserias que arrastra la política de partidos, que no es la política", y ha reivindicado la "libertad" de los diputados de Cs para "anteponer el interés común de los ciudadanos a una doctrina de partido" frente al actitud de los citados grupos de la oposición, que "están presos de los intereses y los deseos de sus jefes".

"Han perdido ustedes toda legitimidad de erigirse servidores públicos", ha insistido en manifestar el portavoz de Cs antes de sostener, en alusión a los diputados del PSOE-A y Adelante que, "si no son capaces, en el peor momento social, sanitario y económico de la historia de Andalucía, de decidirse entre ayudar al que sufre o calcular votos, es que su problema no es solo político. Es también moral. De sensibilidad humana", ha apuntado.

Ha defendido que dos "objetivos fundamentales" centran la "hoja de ruta" del Gobierno andaluz de PP-A y Cs, que son "salvar vidas y salvar empleos; ayudar a la gente y evitar la destrucción de puestos de trabajo; acabar con el virus y salir cuanto antes de la crisis".

El portavoz de Cs ha replicado a las críticas de Adelante al Presupuesto, y ha lamentado que las "disputas internas" en ese grupo "les hayan empujado a presentar una enmienda a la totalidad", porque "tenían una oportunidad de oro de ser útiles, incluso de diferenciarse del Partido Socialista".

Romero ha reivindicado "el mayor presupuesto sanitario que ha conocido Andalucía en su historia", con "11.772 millones" para la Consejería de Salud y Familias, pero ha matizado que "no será suficiente" porque el Gobierno de PP-A y Cs recogió "una sanidad andaluza que estaba en niveles de hace diez o 15 años, y es imposible cambiarlo todo en dos años combatiendo, además, una pandemia que devora todo el presupuesto que le dediques".

DIPUTADOS DE PSOE-A Y ADELANTE "VIVEN DEMASIADO CÓMODOS"

Ha sostenido que los diputados del PSOE-A y Adelante "critican todo porque viven demasiado cómodos", y "enmiendan la totalidad aun estando en pandemia porque viven demasiado cómodos". "Porque no saben qué es levantarse y que no tengas una empresa que abrir", o "qué es trabajar 24 horas en un hospital saturado metido dentro de un EPI".

"No lo saben, o, lo que es peor, no les interesa saberlo", ha apostillado antes de sostener que, "si lo hubieran vivido, no seguirían con este juego de enmendar la totalidad" del Presupuesto este año y "se abstendrían por respeto a toda esa gente, por responsabilidad, por compromiso".

En todo caso, el portavoz de Cs ha querido dejar claro que, "con o sin" esos grupos de la oposición, la Junta impulsará "el empleo desde un nuevo SAE más ágil, más útil, con 750 millones para ayudas, programas y formación profesional para parados", así como "seguirá bajando los impuestos en Andalucía", impulsará "la transformación digital", se iniciarán "más obras de colegios e institutos" o "se blindará la Educación Especial con 445 millones".

"Con o sin ustedes, lograremos que el futuro de Andalucía no sea también una víctima del Covid", ha sentenciado Sergio Romero antes de animar a PSOE-A y Adelante a que "colaboren", "hagan propuestas" y "salgan de la hipérbole", porque "la gente está cansada de gritos y caprichos ideológicos".

Tras reivindicar que la política necesita hoy en día de "valentía", ha felicitado al consejero de Hacienda, y al Gobierno andaluz en su conjunto por su trabajo en torno al Presupuesto, el portavoz de Cs ha concluido aseverando que "Andalucía saldrá adelante de nuevo, seguramente con más fuerza", y mientras, "los que creemos en el diálogo y los valores como única forma de construir algo, seguiremos insistiendo, trabajando, para que a los que más sufren esta tierra sufridora, al menos, les siga quedando algo de esperanza", ha zanjado.