El CSIC convoca siete contratos para personal técnico de apoyo y gestión de la I+D+i en el IAS de Córdoba

Una investigadora trabaja en el laboratorio del IAS-CSIC de Córdoba. - IAS-CSIC

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha convocado un total de 124 contratos para personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i para personas desempleadas menores de 30 años en el marco del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 de Andalucía, de las que siete, se convocan en el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba.

El objetivo de la convocatoria, según ha informado el IAS-CSIC en una nota, es facilitar una primera experiencia laboral a personas jóvenes para respaldar su integración en el mercado laboral y su desarrollo profesional y personal al tiempo que se apoya la actividad investigadora de los grupos y servicios de investigación de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, entre los que se incluye el CSIC y sus centros de investigación en Andalucía. En definitiva, se trata de crear nuevas oportunidades de trabajo en el sector de la I+D que ofrece un mayor potencial de generación de empleo.

En el caso del IAS-CSIC, las siete plazas ofertadas se refieren a asistencia a un programa de mejora del olivo, apoyo en el desarrollo y optimización de edición genética en cereales mediante nuevas técnicas genómicas e inteligencia artificial, apoyo técnico en estudios citogenómicos del trigo dirigidos a la innovación en mejora genética en el contexto del cambio climático, y asistencia selección y desarrollo de variedades de leguminosas adaptadas a las condiciones agroclimáticas andaluzas.

También tienen que ver con tareas técnicas de apoyo en bioseguridad, biocustodia y gestión de infraestructuras de contención para patógenos vegetales de cuarentena; apoyo en la gestión de I+D de proyectos geoespaciales y para digitalización, y asistencia en el análisis de datos y optimización de procesos para la adaptación de cultivos a condiciones medioambientales mediterráneas.

Cabe mencionar que para acceder a las plazas, además de estar en posesión de los títulos de grado universitario solicitados (o sus homologados oficialmente), es necesario estar en situación de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente, además de no contar con experiencia laboral como titulado superior el día anterior a la fecha de formalización del contrato laboral, que será a jornada completa y de dos años de duración.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben acceder a la aplicación Convoca (https://www.convocatorias.csic.es/convoca/), habilitada al efecto en la sede electrónica del CSIC (http://sede.csic.gob.es), y cumplimentar el formulario de solicitud. Igualmente, pueden acceder a través de la web 'www.administracion.gob.es'. Cada solicitante puede solicitar hasta cinco plazas, debiendo pertenecer todas al mismo grupo profesional.