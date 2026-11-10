CSIC y Universidad de Valladolid usan nanotecnología y extractos vegetales frente a la fusariosis de la platanera

Imagen de los ensayos preliminares en planta. - CSIC/ANTONIO VALVERDE CORREDOR

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba), y la Universidad de Valladolid demuestra el potencial de combinar nanotransportadores híbridos basados en quitosano con extractos vegetales de 'Rubia tinctorum' para combatir la fusariosis vascular, una de las enfermedades más dañinas para el cultivo del plátano o banano.

Según informa el CSIC en una nota, el trabajo, que se publica en la revista 'Agronomy' señala que --aunque no puede evitar la infecció-- esta formulación ralentiza la progresión de la enfermedad en un 34,9%. La fusariosis es una enfermedad causada por el hongo 'Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc)' que afecta al plátano o banano ('Musa spp.').

Se estima que solo en Canarias, el principal productor dentro de la Unión Europea, la incidencia de la fusariosis causada por 'Foc raza 4 subtropical (STR4)' varía entre el 2 y 12%, con brotes ocasionales que afectan hasta el 30% de las plantas en ciertas áreas. Otra cepa, la 'raza tropical 4 (TR4)' --una amenaza global altamente destructiva para las plantaciones de banano-- aún o ha llegado a Canarias, lo que obliga a extremar al máximo las precauciones en las fronteras y los protocolos de bioseguridad.

"Se trata de una enfermedad difícil de controlar y manejar, y para la que no existe ningún fungicida autorizado en España. Además, aunque se han desarrollado algunas variedades de platanera con resistencia a la cepa tropical del hongo, la más agresiva, ninguna reúne las características agronómicas y comerciales del Cavendish, la variedad mayoritariamente comercializada", han explicado los investigadores Carmen Gómez-Lama y Pablo Martín, del IAS-CSIC y la Universidad de Valladolid, respectivamente. El estudio ahora publicado abre la puerta al desarrollo de nuevos biofungicidas y tratamientos preventivos.

'RUBIA TINCTORUM', UNA PLANTA CON PROPIEDADES ANTIFÚNGICAS

Los investigadores combinaron nanotransportadores basados en quitosano --un biopolímero de origen natural con propiedades antimicrobianas y capacidad para formar estructuras nanoencapsulante-- con extractos naturales de 'Rubia tinctorum', una planta mediterránea con propiedades antifúngicas.

Para evaluar su efectividad realizaron ensayos 'in vitro' frente las razas del hongo 'TR4' (la raza tropical, la más agresiva) y 'STR4' (la raza presente en Canarias), así como un ensayo preliminar, con nueve plantas por tratamiento, en plantas de la variedad Grand Nain (cultivar Cavendish).

Los investigadores también probaron una segunda formulación cargada con el extracto vegetal de 'Uncaria tomentosa' pero, aunque demostró efectividad 'in vitro', no tuvo efecto en los ensayos 'in planta'.

Si bien el tratamiento no evitó la aparición de síntomas, la curva de progreso de la enfermedad (un indicador que resumen la evolución de los síntomas) fue un 34,9% menor en aquellas plantas tratadas con la combinación de nanotransportadores de quitosano y extractos vegetales de 'R. tinctorum'.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS BIOFUNGICIDAS

Los resultados indican que la formulación no evita por sí sola la enfermedad, sino que reduce su progresión, por lo que el equipo de investigación considera que su aplicación más evidente está en el desarrollo de nuevos biofungicidas o tratamientos preventivos que puedan usarse como parte de una estrategia de manejo integrado; aunque señalan que es necesario realizar más estudios.

Actualmente, el control de la fusariosis en Canarias se basa principalmente en medidas de exclusión y prevención, junto con prácticas agronómicas destinadas a dificultar la supervivencia y propagación del patógeno en el suelo, entre ellas el mantenimiento de condiciones edáficas adecuadas mediante encalados y manejo de la fertilización y del agua de riego.

"Puesto que actualmente no existe un fungicida autorizado en España que proporcione un control eficaz de la fusariosis vascular de la platanera o banano, cualquier herramienta que consiga retrasar la enfermedad y reducir las pérdidas tendría interés comercial y agronómico", ha concluido Eva Sánchez, primera autora del trabajo.