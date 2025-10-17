CSIF-A afea a la Junta la "situación de vulnerabilidad" del alumnado y el profesorado frente al acoso escolar

Archivo - Profesores de toda España se manifiestan frente a la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a 19 de octubre de 2022. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que el 60 % de los docentes andaluces considera que los protocolos actuales resultan "poco operativos en situaciones reales". Es un dato que se extrae de un estudio realizado por la organización sindical, que alerta de la "preocupante situación de vulnerabilidad" tanto del alumnado como del profesorado frente al bullying.

En una nota de prensa, CSIF-A ha señalado que la burocracia de los protocolos actuales y la falta de recursos personales y de especialistas "está generando una situación límite en los centros educativos". "El 66 % de los profesionales ha gestionado casos de acoso escolar sin los recursos adecuados", ha informado la presidenta de Educación de CSIF Andalucía, Elena García.

Asimismo, ha añadido que el 85 % de los docentes ha reclamado un "refuerzo urgente" de los departamentos y equipos de orientación, en los que también deben integrarse perfiles específicos como enfermeras, médicos, psicólogos clínicos y educadores.

"La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional debe dar una respuesta ante el deterioro de la convivencia escolar, basada principalmente en el refuerzo de plantillas y la reducción de ratios, en la revisión y agilización de los protocolos existentes y en el impulso de una campaña de sensibilización dirigida también a las familias", ha reivindicado la dirigente sindical.

El estudio de CSIF Educación Andalucía ha revelado que entre las formas de acoso más detectadas por el profesorado destacan la exclusión social o aislamiento (75,6%), el acoso físico o verbal (68,5%), el ciberacoso (37,3%) y el acoso por orientación o identidad sexual (22%).

"El acoso escolar es un problema ante el que no podemos volver la cara. Hay que actuar desde todos los ámbitos", ha expresado García, quien ha afirmado que la Central Sindical cuenta con el servicio CSIF Ayuda Profes, un canal gratuito de apoyo psicológico, jurídico y pedagógico ante situaciones de acoso escolar, violencia, estrés, burnout o conflictos laborales. También se ofrece orientación en la aplicación de protocolos y apoyo a familias afectadas.