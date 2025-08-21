CSIF-A alerta de que los nuevos funcionarios de Justicia no tienen claves informáticas de acceso con las que trabajar

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha alertado de la "grave situación" que se está produciendo en los órganos judiciales de la comunidad autónoma como consecuencia del "deficiente funcionamiento" del Centro de Atención al Usuario (CAU), destinado a resolver las incidencias informáticas y digitales.

El vicepresidente del sector de Justicia de la central sindical en la comunidad andaluza, Manuel Lobato, ha manifestado que "son muchos los funcionarios que, tras tomar posesión en sus nuevos destinos, no disponen aún de sus claves de acceso ni a las herramientas informáticas necesarias para el ejercicio de sus funciones tales como aplicaciones de gestión procesal, correo electrónico y firma electrónica, entre otras".

El sector de Justicia de CSIF-A ha presentado un escrito dirigido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales en el que reclama que "con carácter urgente" se pongan en marcha medidas que mejoren el funcionamiento del CAU, tal como ha informado la organización sindical en una nota de prensa.

Esta situación, que ha calificado de "caótica", no sólo genera "disfunciones graves" en el funcionamiento ordinario de los juzgados y oficinas judiciales, sino que, además, dificulta la correcta prestación del servicio público de Justicia. "Estamos viendo que a diario el mal funcionamiento del CAU genera graves retrasos en la tramitación de expedientes, lo que provoca malestar entre las trabajadoras y trabajadores de los órganos judiciales y una pésima atención a la ciudadanía", ha apuntado Lobato.

Este "nefasto rendimiento" del Centro de Atención al Usuario no es novedoso y desde CSIF ya se ha denunciado en varias ocasiones. En este sentido, el dirigente sindical ha recordado que la organización "ha venido advirtiendo en numerosas ocasiones y en distintos escenarios del deficiente funcionamiento del CAU y muy especialmente desde la implantación del sistema @driano".

Para el vicepresidente del sector de Justicia de CSIF-A la falta de medios técnicos y humanos del CAU, así como "su incapacidad para dar respuesta ágil y eficaz a los problemas que se generan en los órganos judiciales, han puesto en evidencia la precariedad de la infraestructura tecnológica en la que se basa la denominada Justicia Digital".

A juicio de Lobato es "inaceptable que la Junta de Andalucía pretenda proyectar una imagen de modernización del servicio público de Justicia sin haber resuelto antes problemas estructurales tan básicos como los denunciamos desde CSIF". Además, el dirigente sindical ha añadido que "no es posible avanzar hacia una Justicia Digital real y efectiva sin una inversión decidida y sostenida en infraestructuras técnicas, en soporte informático y en recursos humanos cualificados que garanticen una atención adecuada, profesional y rápida ante cualquier incidencia".