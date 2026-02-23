CSIF-A alerta de "reducción" de plazas para traslados docentes y la Junta alega cifras que doblan la media

Archivo - Aula en un centro escolar público de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este lunes de la "reducción" de las vacantes definitivas ofertadas en el Concurso General de Traslados (CGT) en el presente curso escolar. Según CSIF Andalucía, finalmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado 7.163 plazas, una cifra que supone "casi un 50% menos respecto al último concurso de carácter autonómico, celebrado en el curso 2023/2024, cuando se ofertaron alrededor de 12.600 vacantes". Además, "la oferta definitiva también se ha visto mermada con respecto a la resolución provisional de la propia Administración educativa".

Ante estas declaraciones, la Consejería niega recorte alguno, explica que los datos obedecen a una planificación por "las necesidades del sistema educativo público" y ha detallado que "la cifra se sitúa sensiblemente por encima de la media de las convocatorias de carácter autonómico realizadas en la última década, que son 6.300 plazas". Ha recordado en un comunicado remitido a Europa Press que el pasado mes de julio la Consejería tramitó más de 136.000 solicitudes en la colocación de efectivos, adjudicando 40.627 plazas, de las que 15.266 corresponden al 'concursillo', procedimiento que permite a los funcionarios de carrera obtener un destino provisional para conciliar vida familiar y laboral o mejorar su destino en la mencionada colocación de efectivos de verano.

La Consejería ha llevado a cabo procedimientos selectivos desde 2019 con un total de 33.000 plazas convocadas, una planificación, más allá de las iniciativas estatales que ha permitido que la tasa de interinidad actual esté por debajo del 6%, dos puntos menos que la fijada por la Unión Europea y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Entre los años 2012 y 2018, las administraciones anteriores de la Junta de Andalucía convocaron 11.400 plazas de oposiciones, tres veces menos, y una media anual de 3.700 vacantes en el concurso de traslados, la mitad que la media a partir de 2019.

La organización sindical ha explicado en una nota que "esta drástica disminución evidencia un retroceso en el derecho a la movilidad del profesorado andaluza". "El CGT es la única vía para que miles de docentes provisionales puedan obtener su primer destino y consolidar su situación profesional y personal", ha lamentado. "Conviene recordar que el año pasado el número de vacantes fue menos al tratarse de un concurso de ámbito nacional en el que la oferta debía ser proporcional y equilibrada al resto de comunidades; sin embargo, en esta convocatoria de carácter autonómico no existe tal condicionante, por lo que no se justifica en modo alguno una oferta tan limitada", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García. Y esta exigencia es también de aplicación al profesorado que desea cambiar de destino ejerciendo su legítimo derecho de movilidad, "cercenado por las actuales políticas de la Consejería", ha destacado García.

Para CSIF, a pesar de que "los criterios para ofertar las vacantes son meridianamente claros, la Junta realiza su particular aritmética en la aplicación de los mismos sin garantizar que salgan a concurso todas las plazas estructurales existentes". Prueba de ello es que en el caso de Educación Primaria se tarda "más de siete años" en obtener el primer destino definitivo. Por último, ha exigido una "aplicación rigurosa de la norma y los criterios establecidos", así como ha reclamado a la Administración que "cumpla el compromiso adquirido para avanzar decididamente hacia la consolidación de plazas estructurales y quede garantizada la movilidad legítima del profesorado".

La Consejería considera que, "disponiendo CSIF, como todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, de los datos de evolución de la estabilidad de las plantillas docentes, y el esfuerzo del Gobierno de la Junta de Andalucía en estos años, la utilización de expresiones como alto porcentaje de provisionalidad, en ningún caso se corresponde con la situación real y actual de la plantilla docente pública de Andalucía, que dispone de más de 93.000 funcionarios de carrera, 10.000 más respecto a 2018".