CSIF alerta de que el refuerzo de personal en Correos para la campaña de Navidad es "insuficiente" y solo cubrirá el 75%

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha alertado de la falta de personal en Correos para afrontar la próxima campaña de Navidad, al tiempo que ha criticado la "sobrecarga de trabajo" que asume la plantilla. En este sentido, ha señalado que el refuerzo de cara a esta campaña es "insuficiente".

El responsable de Correos en CSIF Andalucía, Emilio Gómez, ha explicado que la gran mayoría de unidades de Correos en la comunidad está al 50% de personal y que, con los contrataciones que la empresa estatal pretende realizar para la campaña de Navidad, este porcentaje solo llegará al 75% de las necesidades actuales, lo que es "claramente insuficiente para afrontar el volumen de trabajo que se inicia estos días con unas plantillas ya de por sí mermadas el resto del año", según ha señalado la central sindical en una nota de prensa.

Gómez ha indicado que esta falta de personal "causa importantes estragos en la plantilla de trabajadores, quienes se ven cada vez sobrecargados de tareas al tener que asumir una misma persona el trabajo de dos o tres por la falta de efectivos".

De esta manera, el sindicato ha señalado que "al insuficiente número de contrataciones se une además, la falta de sustituciones que arrastra la empresa por bajas médicas o vacantes" por traslados, jubilaciones o excedencias del personal.

Todo ello, según el dirigente sindical, genera "un gran malestar entre los profesionales, que en muchos casos sufren estrés o ansiedad por el exceso de trabajo, además de presión por parte de los usuarios que vuelcan su frustración o indignación, por el mal servicio recibido, en el personal de atención de las oficinas".

El dirigente sindical ha criticado la actitud de Correos que "día tras día, desoye nuestras reivindicaciones de aumento de plantillas y continúa desarrollando una política cicatera, tratando de ahorrar costes y negándose a contratar personal suficiente para prestar un servicio público de calidad como se merece la ciudadanía".

Esta falta de personal desata, además, una acumulación importante de cartas y de paquetería en las instalaciones de Correos, lo que genera retrasos en su entrega que, en algunas ocasiones, pueden superar semanas, según ha señalado la citada nota de prensa.

Esta "mala gestión no solo empeora el servicio" que se ofrece a la ciudadanía con entregas tardías e incluso notificaciones recibidas fuera de plazo, sino que, según Gómez, está "provocando la pérdida de clientes en Correos, que ante el empeoramiento del servicio se decantan por otras empresas para el envío de sus paquetes".

El sindicato "lleva años exigiendo que se cubran las plantillas para que Correos funcione con todas las garantías" que se le exige a un servicio público, que según la Ley Postal, "debe llegar a los ciudadanos todos los días, independientemente del lugar de residencia".

Ante esto, CSIF ha afirmado que "a pesar de ello y de los continuos requerimientos por escrito por parte del sindicato", Gómez ha asegurado que Correos se limita a "parchear con contrataciones inestables y de poca duración que no resuelven los problemas detectados en la empresa y que se agravan en las fiestas navideñas".

El dirigente sindical también ha criticado a los responsables de la entidad estatal, ya que durante la campaña de Navidad el personal "ve cómo se le deniega la solicitud de uso de los días de asuntos propios o permisos por vacaciones".

En este sentido, CSIF tiene varios procedimientos judiciales abiertos, según ha señalado. Para la Central Sindical "es urgente que Correos reaccione ante el malestar de las trabajadoras y trabajadores y el deterioro del servicio público que presta la entidad" y ha exigido que con urgencia se impulsen las contrataciones necesarias, se cubran las bajas, se apueste por rejuvenecer la plantilla, ya que la media de edad del personal es de 52 años, y se mejoren las condiciones laborales y salariales eliminando las jornadas parciales.