CSIF Andalucía exige investigar una "posible filtración" del examen de TCAE que el SAS desmiente: "No hay posibilidad

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este lunes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investigue una "posible filtración" de las preguntas del examen de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que se celebraron el pasado sábado en toda Andalucía y que, en su caso, "tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades".

El SAS ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "no hay posibilidad de que se haya filtrado antes el examen ya que existe un control de seguridad y trazabilidad en todo el proceso, que cuenta con todas las garantías". "Sólo existe la posibilidad --ha abundado la Junta-- de que alguien se haya llevado el examen a casa, pero una vez finalizado, lo cual no invalida la prueba".

"Tampoco está en contra de las bases que las personas saquen el cuadernillo. Existe un horario en el que no se puede salir del aula mientras se realiza la prueba. Una vez superado ese periodo, alguna persona habría podido sustraer y llevarse fuera del aula el examen. No obstante, insistimos, no supone ninguna irregularidad", ha remarcado el Servicio Andaluz de Saluz que asegura igualmente que "somos conscientes de que hay circulando una captura de pantalla que, sospechamos, ha sido manipulada".

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha dirigido un escrito a la directora general de Personal del SAS, Carmen Bustamante, en el que reclama que se lleve a cabo una investigación sobre este asunto para subsanar las "posibles irregularidades" que hayan podido producirse en los citados exámenes de dicha categoría.

Además, ha solicitado que se traslade a la central sindical la evolución de la investigación y las medidas que, en su caso, se decidan tomar. Asimismo, ha exigido también explicaciones por el "caos" que se produjo en diferentes facultades de Sevilla, concretamente en la Cartuja, en la zona universitaria de Ramón y Cajal y en el campus de Reina Mercedes, debido a diferentes "errores" registrados en los listados de los aspirantes y la "falta de correspondencia" de la asignación de distintos centros de examen con los listados que figuraban en las distintas aulas.

Sobre este particular, el SAS ha pedido este lunes "disculpas" a los opositores que se presentaron este pasado sábado en Sevilla --40.000 personas según los datos facilitados por Comisiones Obreras (CCOO)-- a los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) y sufrieron "un problema que tuvo su origen en un error informático".