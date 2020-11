CSIF anuncia movilizaciones por "incumplimiento flagrante" de la Junta del acuerdo para teletrabajo en la administración

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A), sindicato más representativo en la Administración General de la Junta de Andalucía, se movilizará ante lo que considera un "incumplimiento flagrante y reiterado" por parte de la Administración autonómica del pacto que regula de forma transitoria la modalidad laboral no presencial mientras dure la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Según este sindicato, la Junta "ningunea" las medidas acordadas para la contención del virus en caso del agravamiento de la pandemia, por lo que la insta "a hacerse responsable de la situación de emergencia sanitaria actual y a tomar las medidas a su alcance para evitar la transmisión del Sars CoV-2 en centros de trabajo que dependen de ella, facilitando para ello el trabajo a distancia de sus empleados públicos, reduciendo con ello su movilidad y su porcentaje de presencia física en dichos centros".

La secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, ha lamentado en un comunicado que "la comisión técnica de seguimiento del pacto se haya convertido en un mero trámite en el que no se han aportado los datos necesarios para tener una foto fija real de la implantación del teletrabajo en la Junta de Andalucía".

Esta "falta de diligencia y de cumplimiento tras más de dos meses de firmarse el acuerdo" ha llevado a CSIF a decidir la organización de movilizaciones, cuyo formato y fecha se concretarán en breve, y a las que estarán llamados a participar los trabajadores de todos los sectores afectados, no sólo de la Administración General de la Junta, sino del conjunto del sector público andaluz, incluido sanidad, educación, justicia y entes instrumentales.

"TRABAS Y PROBLEMAS CONSTANTES" DE LA JUNTA AL TELETRABAJO

Según Salgado, "es una enorme contradicción que la Junta pida a la ciudadanía que se quede en casa en la medida de lo posible, por un lado, y por el contrario, no facilite la modalidad laboral no presencial a su personal, a través de las herramientas acordadas para ello". En este sentido, ha recordado que "la Junta ha torpedeado desde un principio esta posibilidad de que Andalucía cuente con una modalidad de trabajo no presencial en su propia Administración, poniendo trabas y problemas constantes, que han hecho que el teletrabajo no se erija como un medio para contener la expansión del virus con un carácter profundamente preventivo, que era precisamente para lo que había sido concebido en el acuerdo firmado en septiembre".

Ante la situación actual de evolución de la pandemia y las "evidencias científicas sobre el contagio por aerosoles", Salgado ha subrayado la necesidad de poner en marcha de forma urgente medidas preventivas como por ejemplo la obligatoriedad del uso de mascarillas aunque se mantenga la distancia personal establecida, ya que se ha demostrado que el virus puede desplazarse en centros cerrados y en suspensión hasta casi cinco metros".

Asimismo, CSIF considera "completamente insuficiente" que las medidas extraordinarias recogidas en el punto 5.1 del acuerdo se limiten a la provincia de Granada, y defiende que se extiendan a toda Andalucía, de manera que la modalidad laboral no presencial pueda llegar al 100% en todas las provincias andaluzas para los puestos cuyo desempeño lo permita y que están tasados en el punto segundo del acuerdo.

SIN TELETRABAJO AL 100% EN GRANADA

Según la información que maneja el sindicato, "tampoco en la provincia de Granada se está alcanzando el 100% del teletrabajo" para los empleados y empleadas de la Junta que pueden desempeñarlo, un extremo que "pone de nuevo de manifiesto la falta de compromiso y celeridad por parte de la Administración".

Por todo ello, CSIF ha criticado que la Junta de Andalucía está siendo "irresponsable" por incumplir el pacto

sobre teletrabajo suscrito hace dos meses en el seno de la Mesa General de Negociación Común de los empleados públicos de la Junta, en cuyo preámbulo se establece que la Administración pública tomará las medidas preventivas necesarias para la contención del virus.

"Con el agravamiento de la crisis de la Covid-19 y la imposición de nuevas restricciones en Andalucía, la Junta no está siendo capaz de responder adecuadamente en el ámbito de sus empleados públicos", ha añadido Salgado, que ha insistido en que "el máximo objetivo del pacto alcanzado es minimizar riesgos y velar por la salud de los empleados públicos andaluces" y ha lamentado "la reiteración en la actitud de la Junta de incumplimiento del pacto transitorio sobre el trabajo no presencial durante la crisis del Covid-19".