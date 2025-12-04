CSIF apremia a las administraciones a que abonen "cuanto antes" la subida salarial pendiente a empleados públicos

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apremiado a las administraciones a que abonen cuanto antes la deuda generada con las empleadas y empleados públicos andaluces por la subida salarial pendiente de 2025, que asciende a 400 millones de euros.

De esta manera, CSIF ha exigido así "máxima celeridad" en la aplicación del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito con el Gobierno central y otras organizaciones sindicales el pasado 27 de noviembre y cuyo Real Decreto Ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este martes.

Dicho pacto pone fin a la congelación salarial que han padecido este año los empleados públicos, que verán reflejada en sus nóminas una subida del 2,5%, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025.

Además, conlleva una subida salarial del 4% en 2026 (más un 0,5% adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5%), del 9% en 2027 y del 11,4% en 2028.

La Central Sindical ha emplazado a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos andaluces a que hagan efectivo el abono de la deuda generada con las empleadas y empleados públicos que trabajan en Andalucía, que ascienden a más de 530.000, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

"Los empleados públicos no pueden esperar ni un minuto más para que sus condiciones empiecen a mejorar", ha expresado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha puesto en valor la labor de los profesionales para sostener servicios públicos básicos como la sanidad, educación, justicia o la tramitación de prestaciones, entre otros.

"Es el mejor acuerdo posible si tenemos en cuenta la situación del país por la evidente inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN", ha añadido.

En cuanto a la cifra de 400 millones de euros de deuda actual con los empleados públicos andaluces, CSIF ha explicado que es una cantidad aproximada calculada con la media de 62 euros mensuales que se deben a cada profesional y que varía en función de las circunstancias de cada uno, en las que influyen su categoría profesional o conceptos como los trienios o sexenios acumulados. El sindicato ha puesto a disposición de las personas interesadas una calculadora para conocer sus cantidades específicas y que puede consultarse en su web.

Además de la subida salarial, que permitirá que las nóminas se incrementen un 9% en trece meses, el acuerdo también conlleva una mejora de las condiciones laborales en el sector público que redundarán en el bienestar de la ciudadanía.

"La presión sindical ejercida, liderada por CSIF, al principio en solitario, ha conseguido mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos y movilidad", tal y como ha señalado el sindicato, así como agilizar los procesos selectivos y la eliminación de la tasa de reposición, una "reivindicación histórica" de la Central Sindical.

Del mismo modo, se reforzará la atención la atención al público, se adaptará la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, se mejorarán las condiciones de jubilación y se desbloquean las 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado, entre otras medidas.

El Gobierno, asimismo, se compromete a asegurar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

Por último, la Central Sindical ha resaltado que el acuerdo contempla la creación en un plazo máximo de 15 días desde la firma de una Comisión de Seguimiento, con representación paritaria de la Administración y los sindicatos, con grupos de trabajo sobre igualdad, digitalización e inteligencia artificial, salud laboral y empleo público, sin prejuicio de la creación de nuevos grupos que se estimen convenientes.

"Este pacto no es un cheque en blanco y CSIF velará por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándonos el derecho a llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su efectiva ejecución", ha concluido Girela.