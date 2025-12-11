CSIF avisa de "medidas sindicales" ante el "preocupante crecimiento" de la oferta de FP privada en Andalucía

Archivo - Estudiante de FP - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles del "preocupante crecimiento" de la Formación Profesional (FP) en el ámbito privado frente al "escaso avance" de la oferta pública en el período comprendido entre los cursos 2018-2019 y 2024-2025, "una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades y debilita el sistema educativo público". CSIF ha advertido de que, "si no se producen cambios reales y urgentes, valorará la adopción de medidas sindicales para defender los derechos del profesorado y el futuro de la FP pública andaluza, siempre en el marco legal y con el objetivo de proteger al alumnado

En una nota de prensa, La organización sindical ha informado de que, según los datos oficiales del Ministerio de Educación y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el número de unidades de FP privada ha crecido un 76,12% en los últimos cinco cursos frente al incremento de la red pública en un 29,82%. "Estas cifras son inaceptables y demuestran que las políticas actuales en este ámbito requieren de un giro inmediato por parte de la Administración", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

Con respecto al incremento del alumnado matriculado en ciclos de Grado, este se sitúa en el 66,04% en la red privada y sólo un 17,11% en la pública. "Este ritmo desigual también se evidencia en los datos sobre el crecimiento del número de centros que imparten FP, con un incremento del 51% en la oferta privada frente al 11,5 % en los centros del sistema educativo público", ha puntualizado la central sindical.

CSIF Educación Andalucía ha avisado de que "la expansión desigual de la oferta privada no es un dato neutro, sino que supone un desvío de recursos, pérdida en la equidad en el acceso a estas enseñanzas y una presión adicional sobre el profesorado y los centros públicos, que ven reducida su capacidad para ofrecer una FP de calidad"; Asimismo, la central sindical ha criticado que, "mientras crece la oferta privada, la FP pública sufre falta de planificación, ausencia total de apoyo institucional y problemas organizativos que lastran su capacidad educativa".

"A la evidente desigualdad que arrojan estos datos se suman los problemas operativos que CSIF viene denunciando. Con esto nos referimos a los continuos fallos en la plataforma Séneca, que dificultan la labor del profesorado para elaborar planes individualizados, programas formativos y convenios", ha subrayado García. Así, la dirigente sindical también se ha referido a las comunicaciones "tardías" de la normativa y a la "ausencia de asesoramiento" por parte de la Dirección General de Formación Profesional, "lo que deja desprotegido al profesorado y a sumerge a los centros en una situación de total improvisación".

Estas "deficiencias" afectan directamente al alumnado, sobre todo al de la enseñanza modular, dado que hay centros con convenios pendientes y docentes con aulas virtuales "masificadas" a la vez que trabajan sin criterios claros. Todo ello "agrava" la capacidad de la FP pública para competir de forma "justa" con el sector privado.

En materia de FP Dual, CSIF ha "constatado un claro desequilibrio" en tanto que los centros públicos tienen "serias dificultades" para acceder a plazas duales en empresas, mientras que la empresa privada logra incorporaciones "con mayor facilidad". Esta realidad socava la función pública de la FP como instrumento de inclusión social y orientación laboral, asegura CSIF, que ha reclamado a la Consejería que adopte medidas "inmediatas" para "revertir esta deriva" y garantizar una FP pública "fuerte, accesible y de calidad".

En primer lugar, ha exigido una estrategia pública de refuerzo de la FP que priorice la apertura de unidades públicas allí donde exista demanda y necesidad para evitar la mercantilización del derecho a la formación profesional. CSIF también ha exigido el restablecimiento inmediato y el refuerzo técnico de Séneca, con recursos humanos y soluciones técnicas que permitan volver a un funcionamiento "estable y fiable", así como la publicación "urgente y con antelación" de la normativa relativa a las modalidades presencial, semipresencial y virtual, y a la implantación de la FP Dual para que centros, alumnado y familias puedan planificar con seguridad.

Del mismo modo, la organización sindical ha señalado la necesidad de contar con un plan de acompañamiento institucional permanente al profesorado y a los centros públicos que contemple cuestiones como la formación, el asesoramiento y un apoyo en la gestión de convenios y relaciones con las empresas. Y, por último, CSIF ha pedido mayor transparencia en la planificación de la oferta y criterios públicos para que las reestructuraciones no se decidan de manera unilateral ni sin comunicación previa a los sindicatos y a la comunidad educativa.