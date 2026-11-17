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SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cerrado este martes un acuerdo con la Junta de Andalucía para incrementar el complemento específico del personal de justicia en la comunidad. Con este pacto se culmina el compromiso alcanzado el pasado 28 de septiembre entre la Secretaría General de Justicia y las organizaciones sindicales para incorporar a este concepto retributivo el presupuesto destinado al complemento de productividad.

El acuerdo tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026 y establece un incremento progresivo del complemento específico, con un total de 42 millones comprometidos a lo largo del período de vigencia del Acuerdo Marco 2026-2028 firmado por CSIF el año pasado, tal y como ha asegurado el sindicato en una nota de prensa.

La actualización correspondiente a 2026 se abonará en la nómina de diciembre. El presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, ha valorado positivamente el cierre de dicho acuerdo, que supone un avance en las condiciones retributivas de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.

"Estamos ante un paso importante para el reconocimiento del trabajo que desempeña el personal funcionario de Justicia. Desde CSIF siempre hemos defendido que los recursos disponibles debían traducirse en una mejora real de sus retribuciones y hemos trabajado para que este compromiso se materializara", ha explicado Díaz.

El responsable sindical también ha destacado el cumplimiento de los plazos por parte del nuevo equipo de la Consejería de Justicia, que ha culminado de manera ágil y en un breve período los trámites necesarios para modificar el acuerdo y hacer posible el abono de las cantidades correspondientes en diciembre; asimismo, ha subrayado que "este incremento ha sido posible gracias a la existencia de la partida presupuestaria acordada inicialmente para productividad, cuyos fondos se han destinado ahora a reforzar el complemento específico".

Asimismo, las organizaciones firmantes se comprometen a impulsar, en el marco de la negociación colectiva, la regulación del teletrabajo, una reivindicación que CSIF considera "importante para avanzar en la modernización de la Administración de Justicia y mejorar la conciliación del personal".

El texto también recoge la revisión de los sistemas y criterios de provisión de puestos de trabajo, con medidas dirigidas a agilizar la cobertura de vacantes, reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad de las plantillas.

A ello se suma el compromiso de continuar desarrollando los servicios de las Oficinas de Justicia en los municipios para mejorar su eficacia. "Este acuerdo es un avance para el conjunto del personal funcionario de la Administración de Justicia en Andalucía. Desde CSIF seguiremos trabajando para que los compromisos recogidos en él se traduzcan en mejoras efectivas", ha concluido Díaz.