CSIF considera "insuficiente" la contratación de ocho podólogos en Andalucía y exige "uno en cada zona básica de salud"

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha manifestado su preocupación ante el "conformismo" mostrado por la Junta de Andalucía, después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunciara este lunes la incorporación de ocho podólogos a la Atención Primaria a partir de septiembre. El sindicato ha considerado que esta cifra es "insuficiente" para atender las necesidades de la población andaluza y ha exigido que "la presencia de, al menos, un podólogo en cada zona básica de salud".

Para el sector de Sanidad de CSIF-A "la cifra de nuevos podólogos en el SAS se queda muy corta para lo que realmente es necesario en Andalucía". El sindicato ha manifestado en una nota la necesidad de iniciar la cobertura podológica, que hasta el momento ha sido "una de las grandes ausentes en la sanidad pública en la comunidad".

El anuncio por parte de la Administración es, según el sector de Sanidad de CSIF-A, "sólo un pequeño movimiento" y, por tanto, "aún queda muchísimo camino por andar". A juicio de la Central Sindical, la Junta "no puede ni debe mostrarse complacida por un hecho que llega muy tarde", puesto que la Administración se comprometió a contratar a estos profesionales antes de final del año 2024.

Esta medida de incorporar ocho podólogos se suma a "la gran cantidad de retrasos e incumplimientos del Pacto por la Atención Primaria por parte del Servicio Andaluz de Salud", lo que ha llevado en los últimos meses a CSIF junto con otras organizaciones sindicales a salir a las calles en señal de protesta en las ocho provincias andaluzas.

Para la Central Sindical, la cobertura podológica en Andalucía seguirá siendo "completamente insuficiente" a partir de septiembre, una vez que estos ocho profesionales, uno por provincia, sean contratados. Además, ha subrayado su reclamo de contar con al menos un especialista de esta categoría en cada una de las 411 zonas básicas de salud existentes en la comunidad, de modo que exista un podólogo de referencia en cada centro de salud.

De esta forma, el podólogo sería el encargado de llevar a cabo tareas como "el cuidado del pie diabético --con más de un millón de adultos diabéticos diagnosticados en Andalucía--, y también ampliar la cartera de servicios para poder aliviar a la población de otras patologías, como los problemas biomecánicos del pie u otros con origen infeccioso o circulatorio".

Hasta el momento, toda esta cobertura ha sido derivada a la sanidad privada y la realidad es que, según CSIF, "así seguirá siendo mayoritariamente, pues es evidente que, con solo un especialista en Podología por provincia, en poco o nada va a cambiar la situación en Andalucía".