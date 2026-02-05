CSIF convoca movilizaciones en diferentes sedes en defensa de mejores condiciones laborales de la plantilla de la Aemet

Archivo - CSIF convoca movilizaciones en diferentes sedes de España en defensa de unas mejores condiciones laborales de la plantilla de la Aemet. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el resto de organizaciones representativas en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han convocado movilizaciones en diferentes sedes de España en defensa de unas mejores condiciones laborales de la plantilla de la Aemet.

Según ha informado CSIF, llamarán a la plantilla a secundar las concentraciones previstas junto al resto de organizaciones. Así se ha decidido este jueves en una asamblea con los trabajadores.

Para CSIF, la plantilla actual de la Aemet es "insuficiente y no hay previsión de refuerzos". Además, "la media de edad es elevada y la mayoría está bajo régimen de disponibilidad horaria total sin recibir ningún tipo de compensación".

Dichas movilizaciones comenzarán el próximo 12 de febrero en Madrid frente a la sede de los Servicios Centrales de la entidad y posteriormente, el día 17, habrá concentraciones frente a las sedes en Valencia. En Sevilla será el día 19, para continuar por otras provincias hasta culminar en una gran concentración en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "en el caso de que no se ponga solución al conflicto por parte de la Administración".

No obstante, el próximo lunes, 9 de febrero, los sindicatos han sido convocados a una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente y la presidenta de las Aemet para escuchar sus reivindicaciones.

En este sentido, CSIF ha emplazado al Ministerio y a la Aemet a que inicien una negociación para "solucionar el conflicto y evitar la adopción de medidas de mayor calado".

Asimismo, han detallado que la plantilla de la Aemet está formada actualmente por unos 1.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 500 tienen 'horario especial' (jornadas laborales más amplias de las ordinarias por necesidades de servicio que les obligan a estar siempre disponibles).

En concreto, una jornada laboral del horario especial tiene una duración máxima de 14 horas, pero "la escasez de plantilla les obliga a estar siempre disponible, incluso en sus períodos de descanso, sin ningún tipo de compensación", han asegurado.

En esta línea, CSIF ha exigido a la dirección de la Aemet el desbloqueo de la negociación del nuevo reglamento de horarios especiales para que incluyan compensaciones "específicas", como horas extra o una retribución adecuada a la "disponibilidad permanente, penosidad real y especificidad técnica". Además, la organización también ha rechazado la limitación del trabajo a distancia que pretende la dirección de la Aemet.

Por último, CSIF ha destacado la labor y profesionalidad del personal de la Aemet, que se encarga, entre otras funciones, de los avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos adversos que pueden afectar a la seguridad y a la defensa nacional durante todo el año. En concreto, realizan servicios de apoyo a la navegación aérea y marítima y proporcionan información sobre las condiciones meteorológicas y previsiones a la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, aeropuertos y Fuerzas Armadas, entre otros organismos.