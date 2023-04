CSIF Córdoba condena la agresión a funcionarios de la prisión de Alcolea por un interno que prendió fuego a su celda

CÓRDOBA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIF Prisiones Córdoba condena la agresión sufrida por tres trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba) por parte de un interno tras prender este fuego a su celda este pasado Sábado Santo.

El sindicato ha subrayado en un comunicado "la profesionalidad" de estos funcionarios de servicio en el módulo 15 del centro penitenciario, que, junto a otros compañeros, "hicieron uso de una excelente competencia resolutiva y se jugaron su propia vida para salvar la del recluso, que está calificado como de extrema peligrosidad y al que solicitamos su traslado a otro centro tras lo ocurrido".

La central sindical ha detallado que en el momento de producirse la intervención, "el interno aprovechó para lanzar varias puñaladas al cuello de los trabajadores con un objeto punzante que portaba y que consiguieron esquivar". No obstante, tres profesionales precisaron de atención médica en el propio establecimiento debido a contusiones varias, problemas respiratorios por inhalación de humo y heridas en el antebrazo de uno de ellos.

El sindicato pone de manifiesto que "se trata de un recluso sumamente peligroso al contar en su historial y trayectoria penitenciaria con episodios incendiarios similares, con agresiones a otros internos y con traslados de centro debido a su recurrente inadaptación regimental".

CSIF Prisiones Córdoba ha explicado que en el día anterior otro interno de la misma galería protagonizó un incidente incendiario similar que fue resuelto con idéntica pericia por otros compañeros de servicio.

Ante estos hechos, el sindicato exige que "de una vez por todas, a quien políticamente corresponda que no demore más la concesión de la figura de agente de la autoridad a los profesionales de esta institución, que se doten los centros penitenciarios con el número de trabajadores que garanticen una seguridad, un tratamiento y un servicio público en condiciones dignas y eficaces, que no se escatime presupuestariamente en medios absolutamente vitales y modernos y que no se criminalice y ningunee a quienes diariamente levantamos la institución y la colocamos en el lugar que constitucionalmente se merece".